El PJ bonaerense formaliza su nueva conducción: Axel Kicillof asume la presidencia del partido este viernes Por Juliana Ricaldoni + Seguir en









El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Buenos Aires sesionará en La Plata, sin movilización prevista. La composición es el resultado de una lista de unidad que nuclea a las diversas tribus.

Axel Kicillof asumirá formalmente al frente del PJ bonaerense.

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires sesionará este viernes 24 de abril a las 14 horas en la sede partidaria de calle 54 N° 618 de La Plata, donde el gobernador Axel Kicillof quedará formalmente al frente de la conducción del espacio. Desde el gobierno bonaerense aclararon que no habrá acto ni movilización: se trata de una instancia estrictamente formal de proclamación de autoridades.

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La convocatoria, firmada por la apoderada María Sol Berriel, incluye como puntos centrales del orden del día la distribución de cargos y la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria, además de la ratificación de las Resoluciones N° 1 y 2 de Presidencia y el análisis de la situación política actual.

PJ Cómo es la nueva conducción del PJ bonaerense La nueva conducción del PJ bonaerense se conformó a través de una lista de unidad. Kicillof asumirá la presidencia en reemplazo del diputado nacional Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario. La vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín ocuparán las vicepresidencias, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quedará a cargo de la Secretaría General.

El intendente de La Plata, Julio Alak, también tendrá un rol en el esquema de reorganización partidaria impulsado por el gobernador: estará a cargo de las tareas de formación y capacitación, para profundizar la preparación política y de los cuadros técnicos.

La proclamación es el cierre formal del proceso interno que incluyó 16 elecciones en municipios donde no hubo acuerdo previo entre el kicillofismo y La Cámpora. En ese mapa, los resultados quedaron repartidos entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof, el kirchnerismo duro y dirigentes territoriales.

Cabe recordar que en las últimas semanas, distintos intendentes bonaerenses asumieron al frente de los PJ de sus municipios, en una reconfiguración al seno del peronismo territorial con miras a las elecciones del 2027.