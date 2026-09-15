Axel Kicillof y Sergio Massa, en un "súper sábado" del peronismo a la espera de la definición de las PASO

Plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof este sábado en Avellaneda. El mismo día, casi en paralelo, encuentro de la Juventud del Frente Renovador de Sergio Massa en la Ciudad de Buenos Aires. En medio de las tratativas para construir un frente político para derrotar a Javier Milei en 2027, el peronismo comienza a exhibir su estructura de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Tanto en el campamento de Kicillof como en el de Massa coinciden en que este no es un año de candidaturas sino de construcción política. En especial ante la incertidumbre del escenario electoral que genera la posibilidad de que el Congreso suspenda las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ), una maniobra de La Libertad Avanza para privar al peronismo de reglas de juego a la hora de definir candidatos .

La necesidad de unificar al peronismo es por ahora la principal premisa de un núcleo de coincidencias básicas en el principal partido de la oposición . Sin embargo, la tarea no es sencilla. Kicillof , gobernador del prinicipal distrito electoral del país, emerge como el candidato natural e intenta ensanchar su base de representación. La semana pasada estuvo en Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua y también visitó Chaco. Y este sábado encabezará un plenario federal del Movimiento derecho al Futuro en Avellaneda. Pero a su proyección nacional del cara al 2027 se suma además el interrogante por su sucesión en la provincia de Buenos Aires.

Massa también está obsesionado con la unidad del peronismo . "Hoy no hay candidatos. Ni Sergio, ni Axel ni Cristina. Lo importante es la arquitectura de la unidad. Solo con esa base vamos a lograr un candidato que le gane a Milei", es el mantra que repiten en el Frente Renovador. El ex candidato presidencial estuvo en Rosario semanas atrás juntos dirigentes de todo el arco peronista . Desde La Cámpora, el Movimiento Evita -alineado con el MDF de Kicillof- hasta la dirigencia de Ciudad Futura que derrotó a La Libertad Avanza en las legislativas 2025. La semana pasada repitió la foto plural en un homenaje a José Manuel de la Sota donde compartió acto con Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, Juan Manuel Olmos y Juan Manuel Urutubey, entre otros.

Este martes, el Senado comenzará a debatir la reforma política enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. Si bien los libertarios no cuentan con los votos ara eliminar las PASO, podrían sumar voluntades para suspenderlas de manera transitoria. Este proyecto motivó el mes pasado una cumbre entre Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, gobernadores como Ricardo Quintela (La Rioja), y los jefes de bloque Germán Martînez (Diputados) y José Mayans (Senado) para defender la continuidad de las primarias como método para definir las candidaturas en 2027.

Pero el interrogante que incomoda al peronismo en medio de este proceso de unidad para enfrentar a Milei es que ocurriría si finalmente el gobierno nacional logra voltear la obligatoriedad de las PASO en el Congreso para convertirlas en optativas. Algo de este dilema adelantó Bianco, mano derecha de Kicillof, en una conferencia de prensa en La Plata en junio de este año. “Está vigente el sistema de las PASO. A mi me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo y del campo popular en su conjunto. Quienes quieran representar a nuestra fuerza política tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse”, había sido la definición del ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof habla en Avellaneda

Este sábado, Kicillof participará en Avellaneda del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la sede de Villa Dominico de la Universidad Tecnológica Nacional a partir de las las 11 con mesas de trabajo sobre diez ejes, entre ellos trabajo y producción, obra pública, salud, seguridad, educación, ciencia y universidad, cultura, juventudes y mujeres y diversidades. El gobernador será el encargado del cierre del plenario, previsto para alrededor de las 15.00.

Ese miso sábado pero a partir de las 12:30, el Frente Renovador de Massa celebrará un encuentro de la juventud organizado por Malena Galmarini. El evento partidario tendría como sede la Facultad de Derecho de la UBA o la FADU en Ciudad Universitaria. Contará con dos bloques para que la militancia del FR debata sobre el modelo de país, trabajo, inteligencia artificial y soberanía. El segundo bloque incluirá talleres con la presencia de dirigentes y especialistas para analizar temáticas como la causa Malvinas, la historia del peronismo, y política municipal con algunos intendentes del massismo. El cierre está previsto para las 18 y, si bien no está confirmada, no se descarta la presencia de Massa.

La oferta del peronismo

Sin embargo, el abanico de precandidatos del peronismo no se agota en Kicillof y Massa. En San José 1111, donde se encuentra Cristina Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria, también se evalúa una tercera vía. En esa lógica emerge el nombre de Gerardo Zamora, senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero, de origen radical pero de estricta confianza de la expresidenta. Las dudas sin embrago se enfocan en el potencial electoral que tendría Zamora a la hora de tener que enfrentar, por ejemplo, a Kicillof en una primaria. En el kirchnerismo son escépticos sobre la posibilidad de un triunfo del santiagueño en esa interna incluso en un escenario donde su candidatura se vea reforzada con un vice como Eduardo "Wado" de Pedro.

Además de Kicillof, Massa y Zamora, el lote de potenciales candidatos del peronismo incluye a Sergio Uñac y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Esa sobreoferta en el PJ llevó a un punto de acuerdo en torno a la defensa de las PASO como mecanismo de solución de diferendos ante la decisión de La Libertad Avanza de comenzar a tratar en le Senado este miércoles la reforma electoral de Javier Milei en las comisiones. Esta novedad destrabó la posibilidad un nuevo encuentro de la dirigencia del peronismo, para evaluar la estrategia a seguir junto a los jefes de bloque del Congreso teniendo en cuenta además el calendario de comicios desdoblados que se activará en las provincias a partir de abril y mayo.