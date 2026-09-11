Gremios docentes y estatales reclaman al Gobierno bonaerense reabrir las paritarias

El pedido se produjo tras conocerse una inflación de 1,7% en agosto. Los docentes recordaron que el último acuerdo contemplaba una revisión salarial durante septiembre.

Los sindicatos buscan retomar la negociación salarial con la Provincia y reclaman una nueva recomposición ante la pérdida de poder adquisitivo.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó al Gobierno de Axel Kicillof la reapertura de la negociación paritaria, luego de que el Indec informara una inflación del 1,7% en agosto , que acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año.

El planteo fue presentado ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y dirigido al ministro Walter Correa , con las firmas de los sindicatos UDOCBA, AMET, FEB, SADOP y SUTEBA .

Los gremios docentes señalaron que el acuerdo alcanzado en julio contemplaba una instancia de revisión durante septiembre y reclamaron retomar el diálogo para analizar la evolución de los salarios y evitar una pérdida del poder adquisitivo.

La última negociación estableció una suba acumulada del 7% , con un aumento del 5% para julio y otro del 2% para agosto. Ese incremento comenzó a percibirse con los haberes correspondientes a este mes.

Docentes y estatales reclaman una nueva recomposición salarial y advierten por el deterioro de los ingresos frente a la inflación.

Además de la discusión salarial, el FUDB incluyó en su presentación otros reclamos vinculados con la seguridad de los trabajadores de la educación ante situaciones de violencia , el funcionamiento de las multisectoriales previstas en el acuerdo paritario y el impacto de la caída de la natalidad sobre la matrícula escolar.

Los sindicatos también plantearon la necesidad de avanzar en medidas para evitar la pérdida de puestos de trabajo y reclamaron la defensa del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), la garantía de las prestaciones del IOMA y la transformación del convenio colectivo de trabajo en un acuerdo paritario.

Reclamos de otros gremios

El pedido de los docentes se sumó a los planteos realizados durante la última semana por otros sectores de trabajadores estatales: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había reclamado al Gobierno bonaerense la reapertura de las negociaciones salariales y cuestionó el impacto de las políticas fiscales del Gobierno nacional sobre las provincias.

También la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó un pedido ante el Ministerio de Trabajo para retomar la discusión salarial y avanzar en un nuevo aumento para octubre.

Hasta el momento, el Gobierno bonaerense no confirmó una convocatoria a la mesa paritaria para esta semana. Los gremios mantienen la expectativa de que la discusión se retome durante septiembre, tal como había sido contemplado en el último acuerdo, y reclaman que los salarios acompañen la evolución de los precios.