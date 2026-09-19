La "Marcha de la Bronca", convocada por organizaciones y movimiento sociales contra las medidas del gobierno de Javier Milei, se hará este sábado 19 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y se replicará en al menos 30 ciudades del país. Así, ya se conocieron los primeros horarios y cortes de calles estimados para la manifestación.
Marcha de la Bronca: los cortes de tránsito y el cronograma completo de la movilización contra Javier Milei
Las columnas comenzarán a reunirse desde las 15.30 en Plaza Congreso. Entre los motivos de la movilización, las organizaciones reclaman por los salarios, jubilaciones y despidos.
-
"La Marcha de la Bronca": todos los detalles de la movilización convocada contra el gobierno de Milei
-
Corrupción en la Armada: el fiscal impulsó la investigación con un peritaje informático y el pedido de legajos
Según trascendió, las columnas comenzarán a reunirse desde las 15.30 en Plaza Congreso y a las 16 avanzarán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, donde está prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical. Entre los motivos de la movilización, las distintas organizaciones enumeraron reclamos entorno a:
- Salarios y jubilaciones que no alcanzan para cubrir necesidades básicas;
- Despidos en distintos sectores productivos y estatales;
- El endeudamiento de familias con tasas de interés consideradas usurarias;
Marcha de la Bronca: cuáles serán los horarios y cortes de calles estimados
La cabecera se concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y San José, conformada por los organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Luego se ubicarán organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas.
Luego, desde las 15.30 la concentración principal comenzará en Plaza Congreso, mientras que a las 16 las columnas comenzarán a avanzar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo.
La Coordinadora Sindical Clasista tendrá una concentración desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao y también avanzará hacia Plaza de Mayo. De acuerdo con la organización prevista, algunas columnas podrían utilizar Diagonal Norte y Diagonal Sur según cómo avance la movilización. Así, los horarios quedan sintetizados de la siguiente manera:
- 15:00: concentración de la cabecera en Avenida de Mayo y San José;
- 15:00: concentración de la Coordinadora Sindical Clasista en Avenida de Mayo y Callao;
- 15:30: concentración principal en Plaza Congreso;
- 16:00: inicio de la marcha hacia Plaza de Mayo;
- Por la tarde: llegada de las columnas a Plaza de Mayo, lectura del documento unitario y cierre musical;
El Gobierno aplicará el protocolo anti-piquete
El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados reforzados en ambos puntos.
La Resolución 943/2023 habilita a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial ante cortes de tránsito. En marchas y protestas anteriores, la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia, no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”.
Para la funcionaria de Javier Milei, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias” y agregó: “Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”.