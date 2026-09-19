Marcha de la Bronca: los cortes de tránsito y el cronograma completo de la movilización contra Javier Milei

Las columnas comenzarán a reunirse desde las 15.30 en Plaza Congreso. Entre los motivos de la movilización, las organizaciones reclaman por los salarios, jubilaciones y despidos.

La cabecera se concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y San José, conformada por los organismos de derechos humanos.

La " Marcha de la Bronca ", convocada por organizaciones y movimiento sociales contra las medidas del gobierno de Javier Milei , se hará este sábado 19 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y se replicará en al menos 30 ciudades del país. Así, ya se conocieron los primeros horarios y cortes de calles estimados para la manifestación.

Según trascendió, las columnas comenzarán a reunirse desde las 15.30 en Plaza Congreso y a las 16 avanzarán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo , donde está prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical. Entre los motivos de la movilización, las distintas organizaciones enumeraron reclamos entorno a:

La cabecera se concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y San José, conformada por los organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles . Luego se ubicarán organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas.

Luego, desde las 15.30 la concentración principal comenzará en Plaza Congreso, mientras que a las 16 las columnas comenzarán a avanzar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo.

La Coordinadora Sindical Clasista tendrá una concentración desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao y también avanzará hacia Plaza de Mayo. De acuerdo con la organización prevista, algunas columnas podrían utilizar Diagonal Norte y Diagonal Sur según cómo avance la movilización. Así, los horarios quedan sintetizados de la siguiente manera:

Entre las razones por las que se marcha, piden por mejores salarios y jubilaciones, por los despidos y el endeudamiento de familias.

15:00: concentración de la cabecera en Avenida de Mayo y San José;

15:00: concentración de la Coordinadora Sindical Clasista en Avenida de Mayo y Callao;

15:30: concentración principal en Plaza Congreso;

16:00: inicio de la marcha hacia Plaza de Mayo;

Por la tarde: llegada de las columnas a Plaza de Mayo, lectura del documento unitario y cierre musical;

El Gobierno aplicará el protocolo anti-piquete

El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados reforzados en ambos puntos.

La Resolución 943/2023 habilita a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial ante cortes de tránsito. En marchas y protestas anteriores, la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia, no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”.

Para la funcionaria de Javier Milei, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias” y agregó: “Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”.