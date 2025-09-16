Movilización en apoyo a Cristina Kirchner a 100 días de la condena por Vialidad







Simpatizantes y dirigentes del kirchnerismo se concentraron para reafirmar su respaldo a la expresidenta, mientras se planifica una caravana nacional de cara al Día de la Lealtad.

El 17 de octubre se llevará a cabo una Caravana Nacional denominada “Leales de corazón”. X: @capitana_cfk

A cien días de la condena por la causa Vialidad, los seguidores de Cristina Kirchner se dieron cita este martes en las afueras del departamento donde cumple su condena para mostrar su apoyo a la titular del PJ y definir los próximos pasos de la campaña “Argentina con Cristina”.

Fuentes cercanas a la organización señalaron que el encuentro reunió a dirigentes de distintos espacios políticos que integran Fuerza Patria, quienes coincidieron en intensificar las acciones en torno a lo que califican como una condena ilegítima y proscriptiva. “El compromiso principal fue reforzar la campaña nacional y visibilizar la defensa de la presidenta del PJ”, indicaron desde el kirchnerismo.

En paralelo, se anunció que para el 17 de octubre, fecha emblemática del Día de la Lealtad peronista y a pocos días de las elecciones nacionales, se llevará a cabo una Caravana Nacional denominada “Leales de corazón”. Según comunicaron los organizadores, la iniciativa tendrá un formato de peregrinación que partirá desde 12 puntos distintos del Gran Buenos Aires, en representación de cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Entre los dirigentes que participaron de la reunión se encontraban Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D’Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

La jornada reflejó la intención del kirchnerismo de mantener la visibilidad política de la ex presidenta, fortalecer la campaña nacional y movilizar a sus bases en vísperas de los comicios.

Estudiantes de CABA recordaron la Noche de los Lápices y se sumaron al acto central en La Plata Por la tarde, en San José 1111, los secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un homenaje a la Noche de los Lápices, mientras que la expresidenta compartió unas palabras en sus redes sociales junto a un audio enviado al acto central desarrollado en La Plata. "Hoy por la tarde en San José 1111 los secundarios de CABA recordando la Noche de los Lápices", expresó en X (antes Twitter). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1968095207406309575&partner=&hide_thread=false Hoy por la tarde en San José 1111 los secundarios de CABA recordando la Noche de los Lápices



Además, les comparto el audio que envié al acto central, realizado en la ciudad de La Plata. https://t.co/HEgXYw99Yz pic.twitter.com/CrscVx79OU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025