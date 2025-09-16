España pone en duda su participación en el Mundial 2026 si Israel logra la clasificación

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, adelantó que “en su momento se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”.

A pesar de contar con uno de los seleccionados más competitivos del mundo, el gobierno de España puso en duda la participación en el Mundial 2026 , que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá , en caso de que Israel eventualmente clasifique a la competencia.

A su vez, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, enfatizó la misma idea y señaló que el deporte "ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real" y agregó: "Más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando derechos”.

En ese sentido, el dirigente instó a las federaciones deportivas a excluir a Israel de las competiciones internacionales, de la misma manera que se lo hizo con Rusia tras la invasión a Ucrania a comienzos de 2022. El presidente de España, Pedro Sánchez, ya había hecho esta propuesta.

Alegría consideró que una medida de este tipo ayudaría a “abrirle los ojos a mucha gente” y generar una presión "necesaria".

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, se pronunció en el mismo sentido y aseguró que propondrá extender la iniciativa en otras federaciones y comités olímpicos. Remarcó “la necesidad de avanzar por la línea marcada de no poder hacer compatible la normalidad de competiciones con Israel mientras siga el genocidio”.

España avanza en una ofensa diplomática contra Israel

Además del planteo deportivo, España avanza con una amplia ofensa diplomática para aislar a Israel de organismos internacionales tras las reiteradas denuncias por crímenes de guerra.

Sánchez presentó un paquete de medidas “para detener el genocidio en Gaza”, que había generado una fuerte escalada diplomática con Tel Aviv, haciendo que Israel prohibiera la entrada al país a dos ministras.

Después del anuncio, el gobierno de Benjamin Netanyahu acusó a Madrid de impulsar una “campaña antiisraelí y antisemita”. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió con un llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomon, ante las“calumniosas acusaciones hacia España”.