Axel Kicillof volvió a apuntar contra el Pacto de Mayo y reclamó que incluya la defensa "de la industria"

El mandatario además reiteró que no se sumará a la convocatoria del presidente Javier Milei en Tucumán.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra el Pacto de Mayo, que se firmará el martes por la madrugada en Tucumán, y aseguró que no se puede llevar a cabo este acuerdo sin incluir "la defensa de la industria". En ese sentido, reiteró: "Nosotros no vamos a firmar algo que no representa el mandato que nos dio nuestro pueblo", enfatizó.