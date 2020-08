Kicillof: "La situación epidemiológica del AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil"

“Es un error abrir prematuramente, abrir de más”, dijo Kicillof durante una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno de La Plata. “Esto pasó en varias partes del país, el virus entra mucho y no se lo puede parar. No podemos acompañar más aperturas. No podemos arriesgar perder en cinco días lo que logramos en cinco meses. No lo puedo permitir”, sostuvo.

Desde el viernes los casos empezaron a crecer y esa tendencia se consolidó"

“Cómo le explico a los médicos de terapia, que mientras ellos no dan abasto, se siguen abriendo actividades, y estamos orgullos de que no haya faltado una cama. Hemos conseguido que hasta el momento nadie se quede sin cama, ambulancia, cuidado y atención, y eso es lo que tenemos que preservar”, afirmó.

"El virus nos está ganando, todavía no tenemos vacuna ni remedio. La única forma de cuidarse es muy antigua, es no tomar contacto, usar barbijo, lavarse las manos y no hacer lo que antes hacíamos. No es una pérdida de libertad, es una ganancia de salud", señaló, y lo comparó con un posoperatorio, cuando recomiendan reposo. "Son consejos médicos", explicó. Para Kicillof, el aislamiento es "el mal menor", y advirtió que si al virus "se le da ventaja, se escapa, te contagia y a aveces termina en un fallecimiento".

Al iniciar su exposición, el gobernador cuestionó a los que piden abrir actividades sin pensar en las consecuencias. “Es una situación que unos no conocen, otros no quieren ver y otros la quieren ocultar”, sostuvo. “Lo que daña no es el gobierno, es el virus”, arremetió. “No es momento de hacer político con lo que está pasando. No es un año para politizar la cuestión, hay que dedicarnos a cuidarnos entre todos”, completó.

Axel Kicillof conferencia Provincia intendentes.png El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin, y todo su gabinete. También lo acompañan los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti; La Plata, Julio Garro; Quilmes, Mayra Mendoza; Hurlingham, Juan Zavaleta, y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El mandatario provincial recordó que el viernes pasado mantuvo un “reunión muy extensa” con Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, donde según dijo, se analizó la situación en detalle del AMBA, que es una zona urbana y sanitaria única. “La mitad de la gente que trabaja en la Ciudad viene todos los días de la Provincia, y por eso es necesario articular (las medidas). No se puede separar lo que es inseparable, el virus cruza la General Paz como la gente, va y viene”, describió, y alertó que “la situación epidemiológica que se viven en el AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil”.

“El viernes vimos que los casos empezaron a crecer y esta tendencia se consolidó. Esto no es una crítica, ni una discusión, es un dato. La situación no está igual o mejor, está peor. La fragilidad depende de los cuidados y la movilidad, y si de cada uno de nosotros evita el contagio. Y esto pasó en todo el país. No es un dato político, es cómo se mueve el virus, que no sabe nada de partidos políticos”, consideró.

En ese marco, Kicllof dijo que la pandemia en la Provincia antes era un fenómeno más concentrado y que ahora se propagó fuertemente por el interior provincial. “Se duplicó la importancia de casos en el interior de la provincia. Donde antes eran poquitos casos, ahora son 200”, expresó.

Un total de 32 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires transitan la fase 5 del aislamiento social, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 63 permanecen en la etapa 4 y los restantes 40 que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) siguen en la fase 3.

De acuerdo con el informe semanal que se publica en el Boletín Oficial bonaerense, son 63 las ciudades del interior que están en fase 4. Se trata de los municipios que en las últimas dos semanas tuvieron "más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes, en al menos alguna de las semanas y no formen parte del AMBA".

Asimismo, Kicillof destacó que si bien el sistema de salud bonaerense soporta el nivel de contagios, no hay que dejar de ver día a día los datos de ocupación de camas de terapia intensiva. “Todos los días cambia la tasa porque crece la cantidad de camas. Cuando asumimos había 883 camas públicas de terapia intensiva, hoy hay 1.306 ocupadas, de las cuales 807 son coronavirus”, detalló el mandatario, y dijo que hoy en total hay 2.113 camas, de las cuales 1.230 fueron agregadas durante su gestión.

Garro: “Los casos se amesetan, pero en un número muy alto"

El intendente de La Plata, Julio Garro, destacó el trabajo coordinador de Nación, Provincia y municipios. “El virus es un grave problema, se nos cruzó en el camino, y no hizo cambiar costumbres, y nos obligó a emprender, y ese aprendizaje nos tiene que mantener unidos”, manifestó.

“Los casos se amesetan, pero en un número muy alto. Entendemos la angustia y la incertidumbre, pero ya vamos a salir. Tuvimos cinco meses un comportamiento como sociedad ejemplar. Es para sacarse el sombrero. Hemos hecho un gran trabajo y estamos orgullos de todos los platenses. Es el momento que nos encuentre igual de concentrados, no hay que perderle respeto al virus. No hay que tener miedo, sino respetar lo que tenemos enfrente y seguir cuidándonos”, añadió Garro.

“Invitamos reflexionar sobre la responsabilidad individual de cada uno a los que salen a las calles a trabajar o porque simplemente lo necesitan, porque es importante. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás”, remarcó el jefe comunal de La Plata.

Zabaleta: “No tuvimos que elegir a quién le conectamos un respidor”

Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham, celebró que no colapsó el sistema de salud provincial y la implementación del Plan Detectar. “Decidimos salvar la vida de nuestra gente y hay que contarlo, porque muchos otros no les interesó y no lo hicieron. Como intendente no tuve que elegir a quién conectarle un respirador, hay respiradores”, enfatizó. “Ningún intendentes o intendentas fue discriminado, los 135 tuvimos la misma asistencia financiera y sanitaria”, agregó.

Grindetti: “Monitoreamos los distintos índices para no hacer locuras”

El jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, dijo que en su distrito sigue con niveles altos de contagios y destacó la coordinación con Nación y Provincia. “Respetamos los protocolos que vienen y los lanunenses lo respetamos”, dijo, y también recalcó las medidas para contener la situación social. “Como gobernantes, no toca administrar distintas realidades. Definimos protocolos para lo que viene, pero monitoreamos los distintos índices para no hacer locuras”, subrayó.

Insaurralde: “Lo principal es cuidar la vida”

Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, dijo que lo “principal es cuidar la vida” y pidió a los lomenses y bonaerenses que se cuiden. “La pandemia vino a poner un obstáculos en esta argentina devastas, que tiene que ir a un camino de recuperación, y seguramente lo vamos hacer todos juntos”.

Mendoza: todavía “se puede vivir un colapso” en el sistema de salud

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, comparó la expansión del coronavirus con una mancha de aceite. “Cualquier definición que se tome en el AMBA repercute en otra zona. Tenemos que trabajar coordinadamente y en sintonía para no sufrir injusticias, en qué está habilitado y qué no. Nuestros vecinos de Quilmes ven en las pantallas (TV) que a 20 minutos viven una realidad con crisis y situación sanitaria igual o peor, y no lo pueden hacer”, dijo

Mendoza aseguró que en el AMBA todavía se viven una situación “crítica”, y que a pasar de del “esfuerzo enorme” para aumentar la infraestructura sanitaria, todavía “se puede vivir un colapso” en el sistema de salud. “Hay una saturación de los médicos, enfermeras, ambulancieros, hisopadoras y los que se ocupan de los pacientes”, sostuvo. “Apelamos a la responsabilidad social, individual y colectiva”, remarcó.