Kicillof recibió información interna de la policía por la desaparición de Facundo Astudillo Castro

La madre de Facundo Astudillo Castro sostuvo que tras salir de Pedro Luro a Facundo lo "paró en Buratovich el primer retén policial, donde le labraron un acta" y a ella le avisaron que necesitaban constatar el domicilio."Facundo me llamó a la una y media de la tarde, donde me dijo 'no me vas a volver a ver más' y se cortó la llamada. Fue un ruido raro", recordó.