La provincia de Buenos Aires advierte por el colapso sanitario del invierno y apunta contra Nación: "Está todo estallado"

El ministro bonaerense Carlos Bianco cuestionó al Presidente por afirmar que el consumo "está bien" y enumeró indicadores económicos negativos. En paralelo, el titular de Salud, Nicolás Kreplak, advirtió por el aumento de enfermedades respiratorias, la ocupación de camas críticas y la falta de vacunas.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , cuestionó este lunes al presidente Javier Milei por afirmar en redes sociales que el consumo "está bien" y sostuvo que el mandatario "vive en Narnia", al tiempo que enumeró una serie de indicadores económicos que, según afirmó, muestran un deterioro de la situación social y productiva.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una conferencia de prensa en la Gobernación, Bianco se refirió a una publicación que Milei compartió en su cuenta de X junto a un video de personas caminando por la calle Corrientes. "El presidente retuiteó a su publicista, Santiago Oría, mostrando gente caminando por la calle Corrientes. Vive en Narnia", afirmó.

El funcionario aseguró haber preparado un relevamiento con información de medios periodísticos, el INDEC, universidades y consultoras privadas para reflejar la situación económica de las últimas semanas. Según detalló, "los salarios cayeron por séptimo mes consecutivo", mientras que "el consumo masivo acumula cinco meses de caída".

Además, señaló que las ventas en supermercados descendieron 4,5% y en farmacias 9%, que las tarifas aumentaron 2.000% desde 2023 y que la inversión cayó 11% en abril, registrando "el nivel más bajo desde agosto de 2024".

Bianco también sostuvo que nueve de cada diez puestos de trabajo son precarios y de baja calificación, que siete de cada diez trabajadores consideran que su salario no alcanza y que las jubilaciones mínimas perdieron 10% desde 2023.

En esa línea, afirmó que las familias están cada vez más endeudadas, que aumentó la mora en entidades financieras y no financieras y que el encarecimiento de los servicios públicos afecta el consumo. "La canasta de servicios del AMBA creció 800% desde 2023", indicó.

También mencionó caídas en la venta de combustibles, en la actividad industrial, comercial, automotriz y de la construcción, además de dificultades crecientes para las pequeñas y medianas empresas. Según indicó, el 17% de las pymes tomó deuda para pagar salarios.

"Le recomiendo al presidente que se pegue una vueltita por el conurbano, la provincia, el interior. Que le pregunte a la gente si llega a fin de mes. Que se ponga a trabajar", concluyó.

Kreplak alertó por el aumento de enfermedades respiratorias

En la misma conferencia, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el incremento de las enfermedades respiratorias en el inicio de la temporada invernal y alertó por la presión creciente sobre el sistema sanitario.

Según informó, los ingresos a guardias pediátricas en el Gran Buenos Aires aumentaron 57%, mientras que las internaciones en terapia intensiva pediátrica crecieron 55%.

Kreplak El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, apuntó contra el Gobierno nacional.

"Sabíamos que iba a pasar. Había que tener campaña de vacunación e insumos. Lo dijimos", señaló el funcionario, quien atribuyó parte de la situación al ajuste aplicado por el Gobierno nacional en el área de salud.

Kreplak indicó que las camas de cuidados críticos para adultos presentan una ocupación del 80% en el AMBA y que las solicitudes de derivación desde hospitales de menor complejidad hacia centros de mayor complejidad crecieron 22%.

Además, advirtió sobre el aumento de los casos de influenza H3N2 y la baja cobertura de vacunación. En ese sentido, afirmó que la provincia se quedó sin dosis de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) apenas 15 días después de iniciada la campaña.

El ministro instó a vacunarse a los mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con factores de riesgo. "La vacuna contra la influenza está destinada a evitar neumonía severa y mortalidad, no a prevenir el resfrío", aclaró.

Críticas a los cambios en la ley de etiquetado frontal

Por otra parte, Kreplak cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la ley de etiquetado frontal de alimentos.

Según sostuvo, la normativa vigente fue elaborada con amplio consenso y permitió incorporar los octógonos negros de advertencia, además de generar cambios en los hábitos de consumo y en la formulación de productos alimenticios.

etiquetado frontal.jpg La provincia de Buenos Aires se opone a los cambios en etiquetado frontal.

"Hacen trampas para boicotear una ley que ayuda a mejorar la alimentación de la gente. Es un retroceso", afirmó.

Asimismo, expresó su desacuerdo con los cambios impulsados por la administración nacional y aseguró que la Provincia está dispuesta a exponer ante el Congreso los argumentos científicos y sanitarios en defensa de la normativa actual.