Kicillof volvió a juntar a los intendentes y se comprometió a ayudarlos en educación y seguridad

No iba a hacer un encuentro público. Es más, se pidió que no trascienda. Pero como no se pudo sostener, se improvisó una foto descontracturada que, a la vez, sirvió para cerrar el año. Estuvieron casi todos. Hubo pocas ausencias. Los más contentos fueron los intendentes de los municipios más alejados de la capital provincial, centro neurálgico de la política bonaerense.

El equipo de Axel ya lo tiene aceitado. Lograron que el gobernador ubique a cada uno de los intendentes por nombre y localidad. Y en solo no hay nada librado al azar y solo tres semanas ya hubo dos encuentros. El de ayer estuvo signado por la traba de Cambiemos a la ley impositiva. Según los presentes Axel tuvo que recurrir varias veces al teléfono para atender cuestiones relacionadas a este tema.

“Lo noté muy preocupado con el tema. Recibió y devolvió llamadas. Pero siempre con buena voluntad. No puede ser que Cambiemos no entienda que para el desarrollo de la Provincia es necesario que acompañen. Si es mucho o poco el impuesto, después lo juzgará el pueblo”, sostiene un jefe municipal de la cuarta.

En concreto, el gobernador aprovechó la visita de los presentes para explicar la situación de la deuda de la Provincia y de la necesidad de la aprobación de la ley impositiva para poder llevar adelante los proyectos de emergencias que la semana pasada se convirtieron en ley. “Explicó todo en detalle y de una manera muy clara y sencilla para que todos lo entendamos muy bien. Incluso para los que no venimos del lado económico”, aseguró un intendente de la sexta.

Kicillof se comprometió con los jefes de distrito para llevar adelante planes concretos en educación y seguridad, dos de las áreas que más los preocupan. Claro, también algunos aprovecharon la ocasión para hacer buenas migas con Agustín Simone, ministro de Infraestructura de la Provincia. Otra de las carteras que necesitan los intendentes para poder avanzar en sus localidades.

Es más, a la hora de expresarse, Kicillof les dejó en claro que va a “gobernar para los que menos tienen”. Palabras que fueron recibidas con aplausos por los presentes.

No la tendrá fácil el gobernador. Sabe que necesita del apoyo incondicional de los intendentes. Más ahora que la oposición, en el Senado, le pone trabas al proyecto que necesita para poder reacomodar la situación económica de la Provincia.