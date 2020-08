Provincia: 14 municipios retrocedieron de Fase de aislamiento por avance del coronavirus

Según explicó el mandatario, a partir de este lunes 31 de agosto y hasta el 20 de septiembre:

En Fase 5 hay 32 municipios

En Fase 4 hay 63 municipios

En Fase 3 hay 40 municipios

Del total, dos municipios retrocedieron de Fase 4 a Fase 3: General Pueyrredón (Mar del Plata) y Guaminí.

Pero además, otros 12 distritos bajaron de Fase 5 a Fase 4.

Solo uno (Bolívar) pasó de Fase 4 a Fase 5.

Fases municipios 31 de agosto

“Hemos visto una intensificación en la circulación del virus. En muchas localidades tenemos la circulación comunitaria, donde antes no había. En Mar del Plata hubo que ir para atrás, no es una derrota no hay por qué estar tristes. Las aperturas y cierres es por situación epidemiológica, nos es por ganas”, afirmó Kicillof durante una conferencia de prensa en La Plata, donde alertó que "la situación epidemiológica del AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil".

El gobernador dijo que si mejora situación se avanzará en más flexibilización, y si empeora habrá más restricciones. Respecto de la temporada de verano 2021, dijo: “Obviamente va a haber temporada porque el verano no es algo que pueda parar, el tema es qué actividad vamos a permitir, que sea lo menos riesgo posible. Esto lo decidiremos con los municipios de la actividad turística, de la Costa Atlántica, la zona serrana, los lagos y lagunas. Son muchísimos sectores y municipios que tiene actividad turística, que queremos preservar y ayudar”, subrayó.

En ese marco, dijo las vacaciones de verano se podrán disfrutar con protocolos y distanciamiento social. “Esperemos lo antes posible de pasar del aislamiento a los protocolos, es un trabajo que tenemos hacer. Hasta que no esté la vacuna, va a ser todo con protocolos. El que piense que se puede vivir como era antes, vive en otro planeta. Esto pasa en todos los países del mundo”, aseveró.