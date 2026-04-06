Subastan terrenos en una zona top de Palermo por u$s14,9 millones: dónde quedan y qué se puede construir

El Estado pone en venta un conjunto de parcelas en una ubicación estratégica, con capacidad para más de 24.600 m2 edificables en uno de los corredores más buscados.

Frente del predio sobre Av. Juan B. Justo, en un corredor con alto tránsito y creciente desarrollo urbano, a metros de la traza del ferrocarril San Martín

El mercado inmobiliario suma un nuevo activo de peso en la Ciudad de Buenos Aires. El Estado avanzará con la subasta de un conjunto de terrenos en Palermo , ubicados en Av. Juan B. Justo 1720 y 1784, y José Antonio Cabrera 5446 , a pocos metros de Distrito Arcos y de la traza del ferrocarril San Martín.

La operación se realizará el próximo 29 de abril a las 10, de forma online a través de la plataforma Superbid, bajo la órbita de Playas Ferroviarias SA, la sociedad estatal encargada de administrar y comercializar tierras ferroviarias.

El lote se ofrecerá en bloque y está compuesto por tres parcelas que suman una superficie total de 2935,99 m2. El precio base fue fijado en u$s14,9 millones, en línea con el potencial constructivo y la ubicación del activo dentro de uno de los corredores más dinámicos del mercado porteño.

Según los registros, el terreno de mayor tamaño cuenta con 1263,56 m2, mientras que los otros dos alcanzan 868,47 m2 y 803,96 m2. En conjunto, permiten el desarrollo de más de 24.600 m2 edificables, lo que abre la puerta a proyectos de escala media o alta, tanto residenciales como mixtos. Sobre todo sobre una avenida conectora como Juan B. Justo y su vinculación hacia otros barrios próximos como Villa Crespo o Chacarita, ambos en expansión edilicia.

Actualmente, las parcelas presentan ocupaciones parciales. Uno de los sectores funciona como corralón de materiales, mientras que otro se utiliza como obrador vinculado al arroyo Maldonado. La subasta se realizará bajo modalidad “ad corpus”, es decir, en el estado en que se encuentra el inmueble.

El nuevo remate se suma a una serie de activos que el Estado prevé llevar al mercado en los próximos meses. Entre ellos figura otro terreno en Juan B. Justo y Gorriti, donde funcionaba el ex boliche Darwin, un punto que también despierta interés por su ubicación y potencial de desarrollo.

Lote Palermo Playas Ferroviarias SA Fuente: Playas Ferroviarias SA

Para participar en la subasta de Playas Ferroviarias SA, los interesados deben registrarse previamente, validar su cuenta y cumplir con los requisitos de habilitación antes del inicio del remate. La inscripción y las consultas se canalizan a través del portal oficial de la subasta.

Las parcelas se ubican en el barrio de Palermo, dentro de una manzana atípica conformada por cuatro terrenos, delimitada por Av. Juan B. Justo, Coronel Niceto Vega, José Antonio Cabrera y la traza del ferrocarril San Martín. Los interesados pueden realizar una visita previa al inmueble sin necesidad de coordinación previa, con punto de encuentro en José Antonio Cabrera 5450, el 17 de abril de 2026, entre las 09 y las 12 horas.

La "Inmobiliaria de Milei" y lo que viene

El proceso se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional que busca eficientizar el uso de los activos públicos. En línea con la gestión de Javier Milei, la política apunta a desprenderse de terrenos en desuso o con bajo aprovechamiento, incluso en zonas de alto valor inmobiliario, para generar ingresos y promover nuevos desarrollos urbanos.

En ese sentido, Palermo aparece como uno de los puntos clave. En los últimos años, el área cercana a Juan B. Justo se transformó a partir de la reconversión de antiguos predios ferroviarios. La llegada de proyectos residenciales, oficinas y propuestas comerciales consolidó un corredor con fuerte dinamismo y demanda sostenida.

Lote Juan B. Justo Vista interna de uno de los lotes sobre Av. Juan B. Justo, hoy utilizado como corralón y depósito de materiales, con edificaciones de baja escala y amplio espacio operativo

Un antecedente cercano se registró en diciembre, cuando se subastaron lotes en la misma zona. En ese caso, la desarrolladora ATV Arquitectos resultó adjudicataria de varios terrenos contiguos, con los que alcanzó una superficie cercana a los 5000 m2. Allí proyecta un complejo residencial de alta gama que se desarrolla sobre la ex playa ferroviaria de Palermo.

Natalia Tuset Roiz, gerente comercial de esta compañía, comentó que antes de avanzar con la oferta analizaron distintas variables clave vinculadas al potencial del terreno. Añadió: “Evaluamos principalmente la demanda permanente en el barrio, tanto para vivienda como para inversión, y la superficie de los lotes, ya que es difícil conseguir en Palermo terrenos de estas dimensiones”.

Además, indicó que también consideraron aspectos vinculados al desarrollo del proyecto. “Analizamos la implantación y su relación con el espacio verde, las visuales abiertas, el masterplan de todo el distrito Palermo Green y la cercanía a todo”, agregó.

En cuanto a la inversión, concluyó que se alinea con los valores actuales del mercado. Señaló: “La incidencia de la tierra en zonas premium hoy se ubica entre u$s1.000 y u$s1.500 por m2”.