Bernie Sanders criticó el salvataje de Donald Trump a la Argentina

El reclamo del senador estadounidense se suma a otras quejas dentro del congreso de su país, donde ya hay un proyecto en contra del auxilio republicano a Javier Milei.

Bernie Sanders criticó nuevamente el Swap entre EEUU y Argentina, en medio de nuevas compras de pesos argentinos por parte del tesoro estadounidense

El senador demócrata Bernie Sanders volvió a criticar este miércoles el auxilio de Donald Trump al gobierno de Javier Milei . Este miércoles, Sanders posteó: " Si sos el presidente de Argentina, Trump te da un rescate financiero de 20 mil millones de dólares, (pero) si sos un estadounidense y tu seguro médico está por duplicarse… mala suerte ." expresó en medio del "shutdown" que atraviesa el país norteamericano.

Luego de la reunión de ayer entre Trump y Milei en el comedor de la Casa Blanca , y del anuncio realizado hoy por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent , sobre la compra de más pesos argentinos, se registraron reacciones negativas en el país norteamericano.

El senador Bernie Sanders , además de mencionar a Qatar por otras ayudas que recibió por parte de Trump, comparó la situación de Argentina con la de EEUU , que lleva 14 días bajo un cierre administrativo tras el vencimiento del plazo para que el presidente Trump y el Congreso llegarán un acuerdo de financiamiento.

Sanders, publicó en la red social X y comparó: "Si sos la familia real de Qatar con una fortuna de 335 mil millones de dólares, Trump te da una base aérea en Idaho. Si sos el presidente de Argentina, Trump te da un rescate financiero de 20 mil millones de dólares . Si sos un estadounidense y tus primas de seguro médico están por duplicarse… mala suerte.

Previamente al acuerdo, Sanders se había expresado sobre el polémico salvataje estadounidense: "¿Qué está haciendo Trump? ¿Negociando un acuerdo económico? ¿Evitar que las primas se dupliquen? ¿Evitar que 15 millones de estadounidenses pierdan la atención médica? No. (Por el "shutdown" y los recortes) Se reunirá con el presidente de la Argentina para recompensarlo con un rescate brutal ¿EEUU, primero?, cuestionó.



Otras criticas del senado estadounidense al salvataje para el gobierno de Javier Milei

La primera en pronunciarse en contra fue la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien impulsa el proyecto "No Argentina Bailout Act", que busca prohibir que el Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro ayude a la Argentina.

"Trump prometió 'EEUU primero', no 'Argentina primero. Mientras su administración intenta despedir a más personas y cerrar más servicios, el presidente mantiene cuidadosamente abierta la oficina en el Departamento del Tesoro responsable de ejecutar su rescate de los mercados financieros de la Argentina", dijo Warren.

Por su parte, el senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer, quien junto a Elizabeth Warren busca bloquear la ayuda financiera de Estados Unidos a la Argentina, señaló en sus redes sociales que el presidente intenta “salvar” a Milei “mientras asegura que no hay fondos para bajar los costos de la atención médica”.