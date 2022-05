Diputados: guiño light a sesión por Boleta Única (no será votada) y avanza una prórroga de blanqueo Se unificaron solicitudes ante problemas para obtener quorum y el riesgo de nuevo fracaso político. No obstante, el kirchnerismo no habilitará los dos tercios para debatir la modificación electoral, que sería direccionada hacia la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sí se aprobará la posibilidad de transparentar fondos durante un año -con alícuotas según plazo de ingreso- para fomentar la obra privada. Podría ser ley el marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.