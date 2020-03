Alberto Fernández designó a su médico de cabecera como jefe de la Unidad Médica Presidencial

Saavedra, egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se desempeñaba como jefe de Clínica Médica del Sanatorio Otamendi desde 2001: por su labor en ese lugar, Alberto Fernández conoció al flamante director de la Unidad Médica Presidencial.

Alberto se realiza chequeos de salud diarios por el coronavirus

Fuentes oficiales revelaron que el presidente se realiza chequeos médicos diarios para evitar el contagio de coronavirus, como tomarse la temperatura. Además, restringió las reuniones personales y toma la "distancia social" requerida ante cualquier funcionario o colaborador. En su despacho presidencial, tiene varias botellas de alcohol en gel.

Durante la campaña electoral, en la previa a las PASO de agosto de 2019, el entonces candidato del Frente de Todos había tenido que recurrir a su médico de cabecera para que lo atendiera por una tos fuerte y un dolor de espalda.

"Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura. Me hicieron un chequeo integral, la inflamación en la pleura es un dolor muy feo", había contado Alberto Fernández en aquella ocasión.

Fernández, que en ese momento era precandidato, contó que tuvo "hace muchos años un problema con un coágulo en un pulmón pero fue el único antecedente" y reiteró que ahora padecía "una tos persistente que me decidió a hacer el chequeo".

Luego de ese episodio, Saavedra le dijo a la revista Noticias que era “el médico que lo sigue hace años” y que “no hablamos de política”, aunque sí reconoció que conversaban mucho sobre fútbol y sobre sus amados Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, respectivamente.

Además, en 2014, el médico fue parte del equipo que recibió a la por entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien quedó internada en el Otamendi a raíz de un cuadro febril infeccioso.

Saavedra reemplaza a Simón Salzberg, que había estado a cargo de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión del expresidente, Mauricio Macri.