Javier Milei designó tres jueces federales en Santa Fe y aceptó la renuncia de un camarista civil

Las medidas fueron oficializadas este viernes en el Boletín Oficial. El Gobierno nombró magistrados para cargos vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe y Rafaela, mientras que también formalizó la salida de un integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Además, se postergó la implementación del sistema acusatorio en Córdoba

El presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de tres jueces federales para tribunales de la provincia de Santa Fe y aceptó la renuncia de un magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal , según una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial .

A través del Decreto 445/2026 , el Poder Ejecutivo nombró a Emilio Rosatti como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe , luego de contar con el acuerdo previo del Senado de la Nación , tal como establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.

En tanto, mediante el Decreto 446/2026 fue designado Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe , mientras que por el Decreto 447/2026 se nombró a Santiago Joaquín Saux al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela .

Los tres decretos llevan la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques , y destacan que las designaciones cuentan con el acuerdo prestado por la Cámara alta.

Por otra parte, mediante el Decreto 444/2026, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Roberto Parrilli al cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B.

La dimisión fue presentada con efecto a partir del 1 de agosto de 2026 y quedó formalizada tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial. Según el decreto, la aceptación de la renuncia se resolvió en el marco de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo para intervenir en la designación y desvinculación de magistrados.

Se postergó la implementación del sistema acusatorio en Córdoba

En paralelo, el Ministerio de Justicia resolvió postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que estaba prevista para el próximo 15 de junio. A través de la Resolución 274/2026, el ministro Juan Bautista Mahiques fijó como nueva fecha de implementación las 00 horas del 8 de marzo de 2027.

La decisión se fundamentó en la necesidad de profundizar obras de infraestructura, completar el equipamiento tecnológico y fortalecer los recursos humanos necesarios para la puesta en marcha del sistema acusatorio.

Según la resolución, los relevamientos realizados por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Procuración General de la Nación y otros organismos detectaron la necesidad de reforzar salas de audiencias, espacios para oficinas judiciales y herramientas para la investigación de delitos complejos.

El Gobierno sostuvo que la postergación busca garantizar que la reforma procesal se implemente en "condiciones óptimas de funcionamiento institucional" en una jurisdicción que calificó como una de las más complejas del país por su extensión territorial, volumen de causas y relevancia estratégica en investigaciones por narcotráfico, contrabando y criminalidad económica.