ARCA suspendió los plazos impositivos y aduaneros durante la feria judicial de invierno

La medida regirá entre el 13 y el 24 de julio en todo el país. Durante ese período no se computarán los plazos vinculados con procedimientos tributarios, aduaneros y de los recursos de la seguridad social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la suspensión del cómputo de los plazos en materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social entre el 13 y el 24 de julio de 2026 , en coincidencia con la feria judicial de invierno.

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La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución General 5863/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a los distintos procedimientos vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos que se encuentran bajo la órbita del organismo.

Según explicó ARCA , la decisión se adopta en el marco de la normativa vigente que establece que, durante determinados períodos del año coincidentes con las ferias judiciales , no se computen los plazos administrativos en los procedimientos que tramitan ante la agencia tributaria.

La medida entra en vigencia desde este viernes.

La resolución toma como antecedente la Acordada 11/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , que fijó el feriado judicial para los tribunales federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires entre el 20 y el 31 de julio.

ARCA decidió establecer un período uniforme

No obstante, el organismo recaudador decidió establecer un período uniforme para todas sus dependencias del país con el objetivo de garantizar una administración homogénea de los procedimientos y sistemas vigentes.

De esta manera, durante las dos semanas comprendidas entre el 13 y el 24 de julio quedará suspendido el cómputo de los plazos previstos en los distintos trámites impositivos, aduaneros y previsionales administrados por ARCA.

La medida entró en vigencia este mismo viernes con su publicación en el Boletín Oficial.