El Gobierno eliminó el Registro de Operadores Lácteos creado hace dos décadas + Agregar ámbito en









La Secretaría de Agricultura derogó las normas que regulaban la inscripción de operadores del sector. Argumentó que el registro carecía de herramientas efectivas de control y sanción, por lo que se había convertido en un instrumento meramente declarativo.

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 81/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

El Gobierno nacional derogó el régimen que regulaba el Registro de Operadores Lácteos, una herramienta creada en 2006 para registrar y fiscalizar a los actores vinculados con la producción, industrialización y comercialización de leche y sus derivados.

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La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 81/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que dejó sin efecto dos normas vigentes desde hace casi veinte años y eliminó el marco regulatorio que sostenía ese sistema de registración.

Según explicó la cartera que conduce Sergio Iraeta, la decisión se basa en que el registro había perdido utilidad operativa y carecía de sustento jurídico para cumplir funciones de fiscalización y aplicación de sanciones. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la ausencia de una norma específica que establezca un régimen sancionatorio para el sector lácteo vuelve "jurídicamente inviable" el ejercicio de controles por parte de la administración.

El Gobierno eliminó el Registro de Operadores Lácteos La resolución señala además que la experiencia acumulada durante los últimos años demostró la "carencia de operatividad" del registro, debido a la falta de mecanismos efectivos de fiscalización, control e imposición de sanciones ante posibles infracciones. Como consecuencia, indicó que no podía garantizarse la actualización ni la veracidad de la información declarada por los operadores.

leche tambo.jpg Conaprole pierde 900 millones de dólares por cada peso que cae el dólar en Uruguay. El texto oficial afirma que el registro había quedado reducido a una función "meramente declarativa" y que su continuidad implicaba destinar recursos administrativos a una herramienta que no producía efectos concretos en materia de control comercial. La decisión se enmarca, además, en los lineamientos de desregulación impulsados por el Gobierno a partir del DNU 70/2023, que, según recordó la resolución, busca aumentar la competitividad de la economía mediante la eliminación de restricciones estatales consideradas innecesarias. Con esta medida, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca derogó las resoluciones que desde 2006 extendían los controles comerciales al sector lácteo y que habían dado origen al Registro de Operadores Lácteos bajo la órbita de la entonces Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Argentina se consolida como tercer mayor exportador del agro, con el impulso de tres cultivos Argentina se consolidó como el tercer mayor exportador mundial de commodities agrícolas durante la campaña 2024/25, impulsada por el desempeño de la soja, el maíz y el trigo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país embarcó 97,5 millones de toneladas, un volumen que solo fue superado por Brasil, con 174,2 millones, y Estados Unidos, con 170,6 millones. El dato confirma el peso del agro dentro del comercio exterior argentino, en un contexto en el que el complejo oleaginoso-cerealero continúa siendo el principal generador de divisas del país. De acuerdo con datos del INDEC, el sector -incluyendo biodiésel y derivados- explicó el 38,9% de las exportaciones argentinas en 2025, con la harina de soja, el aceite de soja y el maíz entre los productos más relevantes.