Brasil pedirá la extradición de presuntos golpistas que llegaron a Argentina sin pasar por controles migratorios

Son conocidos los vínculos entre el expresidente brasileño de derecha, Jair Bolsonaro, y el gobierno libertario. Sin ir muy lejos, el lugar donde su hijo Eduardo pidió el asilo para sus compatriotas fugados fue en un encuentro de las derechas sudamericanas organizado por la diputada de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, realizado en el Congreso Nacional.

El Gobierno negó la presencia de fugitivos golpistas en el país

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó este sábado la presencia en nuestro país de los fugitivos brasileños. "Nosotros todavía no tenemos ninguna información de ese tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas (...) al ministerio de Seguridad no ha llegado ningún tipo de requerimiento, tampoco de Interpol, ni de personas, ni de nombres, ni de listas", afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

Más allá del pedido formal de Brasil, que sería enviado la semana próxima, le consultaron si el Gobierno estaba en conocimiento de la presencia de los prófugos brasileños. "Nosotros no lo tenemos confirmado", volvió a insistir Bullrich y aseguró que por ahora es sólo "propaganda".

Luego ensayó una explicación de cómo sería un proceso de extradición. "Una cosa es que Brasil las pida (las extradiciones). Otra cosa es que tengan ya un proceso o una condena, que es el momento donde uno puede pedir una extradición. Es difícil pedirla si no hay una causa judicial o tiene una alerta de un tipo que permita que se pueda enviar las personas", dijo Bullrich.

El acto donde Eduardo Bolsonaro pidió el asilo político para sus compatriotas fugados

El acto donde participó Eduardo Bolsonaro se llamó "Censura, libertad de expresión y derechos humanos en Brasil". Fue coordinado por la diputada de LLA María Celeste Ponce y tuvo lugar en el salón de los Pasos Perdidos.

Eduardo Bolsonaro no fue el único legislador brasileño en hablar. Estuvieron Julia Zanatta (Partido Liberal), Marcel Van Hattem (Novo) y la abogada Gabriela Ritter, de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero (ASFAV).

Estivemos hoje em Buenos Aires para tratar dos abusos de autoridade, censura e perseguições políticas que ocorrem no Brasil.



Agradeci também aos hermanos argentinos por toda ajuda ao nosso amado e vizinho Rio Grande do Sul nesse momento difícil!



Postarei em breve minha fala e… pic.twitter.com/hw9CshUESj — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) May 31, 2024

Según estos legisladores, uno de los principales responsables de la persecución que denuncian es Alexander de Moraes, uno de los jueces del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil. Lo acusan de censurar y prohibir hablar en contra de Lula y en favor de Jair Bolsonaro.

En el encuentro, del que participaron alrededor de un centenar de personas, la diputada libertaria Ponce llamó a la unidad de las derechas regionales en contra de las izquierdas. “La nueva derecha de Brasil y de Argentina está aquí reunida para repudiar enérgicamente la persecución política que sufren los ciudadanos brasileños, pero también para recordarle a la izquierda que estamos dispuestos a defender los valores occidentales y a ser el faro de Occidente en el mundo”, dijo Ponce.