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23 de abril 2026 - 14:13

Habló la cajera brasileña que denunció a un argentino por insultos racistas: "Espero que pague"

El hecho ocurrió en un supermercado de Copacabana, en la zona sur de la ciudad. El agresor fue identificado como José Luiz Haile.

La joven Samara Lima fue entrevistada por la televisión brasileña tras el episodio.

La joven Samara Lima fue entrevistada por la televisión brasileña tras el episodio.

No paraba de hacerme ruidos de ‘shhhhh’, dando a entender que debía callarme. Me llamó “negra’ y un insulto dos veces”, explicó Lima durante la entrevista. En ese momento, otro turista argentino presenció el maltrato y llamó a la Guardia Municipal que patrullaba el sector.

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El ciudadano argentino fue derivado al centro penitenciario José Federico Marques, ubicado en el barrio de Benfica. En este momento, enfrenta cargos por "injuria racial" mientras espera en prisión domiciliaria.

Otro argentino detenido por racismo en Brasil: el hecho

Un acto de racismo en la sucursal Mundial de la calle Siqueira Campos derivó en la detención del argentino José Luis Haile, de 67 años, este lunes por la mañana. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, recibió el respaldo de otro ciudadano argentino, Juan Esteban García, quien presenció los hechos y dio aviso a la policía. Gracias a la denuncia de este testigo, Haile quedó formalmente imputado por el delito de injuria racial contra la joven de 23 años.

Según detalla la denuncia, Samara intentaba procesar varios pedidos de una aplicación en una caja que aún no estaba operativa. José Luis Haile, ubicado detrás de ella, reaccionó con quejas constantes ante la supuesta lentitud de la atención, lo que provocó que el cruce de palabras entre la trabajadora y el cliente escalara de inmediato.

Tras la intervención de García, quien dio aviso a la seguridad y a la policía, dos efectivos de la Guardia Municipal arrestaron al atacante y lo llevaron a la Comisaría 12. De acuerdo con fuentes locales, la justicia de Río de Janeiro dictó la prisión preventiva de Haile el martes tras su audiencia. Como consecuencia, el ciudadano argentino fue derivado al centro penitenciario José Federico Marques, ubicado en el barrio de Benfica.

La cadena Supermercados Mundial informó que la situación fue rápidamente controlada con la intervención de la Guardia Municipal.

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