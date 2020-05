Kicillof: "Me quisieron hacer pelear con Larreta y no tengo tiempo para eso"

“La semana pasada me quisieron hacer pelear con Larreta y ahora con -la ex gobernadora de la provincia, María Eugenia- Vidal, no tengo tiempo para eso”, dijo en declaraciones a “El Fin de la Metáfora”, en Radio 10.

El gobernador señaló que no buscó polemizar con los miembros del PRO. “Eso ya lo debatimos en la campaña”, argumentó.

Consultado sobre la extensión de la cuarentena, Kicillof señaló que cuando la cantidad de casos “empieza a crecer de forma geométrica es imposible que ningún sistema de salud aguante”.

El sábado, durante la conferencia de prensa que brindó junto al presidente Alberto Fernández y al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof advirtió que "si crecen los contagios no se puede flexibilizar", y anunció que continuará sin cambios el aislamiento obligatorio en la provincia ante la multiplicación de casos de coronavirus en el distrito, que aumentaron cinco veces en los últimos 15 días.

AXEL KICILLOF Y HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA CONFERENCIA DE PRENSA 23 DE MAYO DE 2020.jpg El gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rosdríguez Larreta, con sus tapabocas, se retiran de la sala de prensa de la quinta de Olivos, tras el anuncio de la prórroga del aislamiento formulada por el presidente Alberto Fernández. Imagen: Télam

"Estamos en una nueva etapa que es cuando la curva inicia su proceso ascendente", sostuvo Kicillof, quien, asimismo, defendió el aislamiento social establecido el 20 de marzo, al destacar que esta medida "dio tiempo para mejorar la coordinación entre Nación, provincia y ciudad", y permitió que "se duplicaran la cantidad de camas de terapia intensiva en dos meses".

"Es muy desagradable ver este ataque de manera infundada al esfuerzo y los logros de un pueblo", sostuvo Kicillof y agregó: "¿Quién se puede enamorar de la cuarentena? Vinimos a poner en marcha la provincia y de pie la Argentina".

En ese sentido, pidió "revalorizar" la estrategia encarada por el gobierno nacional y las administraciones provinciales para contener la pandemia y apuntó: "Los que atacan la cuarentena se olvidan que salvó vidas".