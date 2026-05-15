El rincón de Buenos Aires a pocas horas de CABA que te enamorará con sus deliciosas picadas

Un destino rural ideal para descansar, probar embutidos artesanales y disfrutar de la calma del interior bonaerense.

La provincia de Buenos Aires ofrece cada vez más alternativas para quienes buscan escapadas de fin de semana alejadas del ritmo acelerado de la ciudad . Más allá de los destinos tradicionales, esconde pequeñas localidades rurales que sorprenden por su tranquilidad, sus paisajes y sus propuestas gastronómicas.

En distintos puntos del mapa bonaerense aparecen pueblos con historia, calles arboladas y costumbres que todavía conservan el espíritu de campo . Muchos de ellos se transformaron en verdaderos polos gastronómicos gracias a sus productos regionales, ideales para disfrutar en familia o con amigos.

Uno de esos destinos es Agustín Roca, una pequeña localidad del partido de Junín que ganó fama entre los viajeros por sus fiambres artesanales, sus abundantes picadas y el ambiente relajado que invita a desconectarse durante unos días.

Agustín Roca se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires , dentro del partido de Junín. El pueblo está rodeado de campos y caminos rurales típicos de la llanura bonaerense, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

En los alrededores, a menos de 40 kilómetros, se pueden visitar ciudades y localidades como Junín, Morse y Fortín Tiburcio. Además, muy cerca se encuentran espacios naturales y recreativos vinculados a la Laguna de Gómez, uno de los puntos turísticos más conocidos de la región.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una distancia aproximada de 260 kilómetros, por lo que el viaje en auto demanda cerca de tres horas y media, dependiendo del tránsito.

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Qué se puede hacer en Agustín Roca

Uno de los grandes atractivos de Agustín Roca es recorrer su casco urbano y disfrutar de la tranquilidad típica de los pueblos rurales bonaerenses. La Plaza Principal General San Martín es uno de los puntos más elegidos para caminar y descansar bajo la arboleda.

Otro sitio emblemático es la Parroquia Santa Teresa de Jesús, una construcción histórica que forma parte de la identidad local y que suele llamar la atención de los visitantes por su arquitectura tradicional.

Sin embargo, la gran estrella del pueblo es su propuesta gastronómica. Agustín Roca es reconocido por sus picadas caseras y por la calidad de sus fiambres artesanales, elaborados con recetas tradicionales. Los visitantes pueden probar salames, jamones, quesos y embutidos en distintos comercios y restaurantes locales, acompañados por pan casero y productos regionales.

Además de la gastronomía, el destino invita a realizar actividades al aire libre, recorrer caminos rurales, andar en bicicleta y disfrutar del ritmo pausado de la vida de campo, una experiencia cada vez más buscada por quienes quieren escapar del movimiento de las grandes ciudades.

Iglesia Nuestra Señora del Pilar Parroquia principal de Agustín Roca, frente a la Plaza principal del pueblo. Imagen: Conociendo Pueblos/Facebook

Cómo ir hasta Agustín Roca

Para llegar a Agustín Roca desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, una de las opciones más utilizadas es tomar el Acceso Oeste y luego continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección a Junín. Antes de llegar a esa ciudad, hay desvíos y caminos provinciales que conducen directamente hacia la localidad.

El trayecto es mayormente por autopista y rutas en buen estado, lo que facilita el viaje para una escapada corta de fin de semana. También existe la posibilidad de viajar en colectivo hasta Junín desde la terminal de Retiro. Una vez allí, se puede continuar el recorrido hacia Agustín Roca en remís, taxi o servicios de transporte regionales que conectan las localidades cercanas.