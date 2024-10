Después del veto, Javier Milei opinó que "la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta"

Asimismo, opinó que la oposición "está poniendo mal el foco sobre el final de la carrera educativa, cuando tenemos problemas de formación de capital humano básico porque los chicos no comen y después no pueden estudiar". "La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta, los ricos y la clase media alta", opinó y planteó que "la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma".