Duelo en el tenis argentino: murió el periodista Guillermo Salatino + Seguir en









La Asociación Argentina de Tenis lo reconoció como "un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo".

Guillermo Salatino tuvo más de 40 años de trayectoria en el periodismo deportivo.

A los 80 años y por una afección cardíaca, falleció Guillermo Salatino, un nombre propio dentro del periodismo deportivo nacional luego de más de cuatro décadas cubriendo el primer nivel de tenis mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de graduarse en 1978 en el Círculo de Periodistas deportivos, formó parte del staff de radios de primer nivel argentino, como Continental, Mitre y La Red. Su labor, que sumó distintas publicaciones de libros y luego lo llevó a la televisión, lo consagró como una de las voces autorizadas del tenis argentinos. Dejó las coberturas oficiales en el 2022, alcanzando su participación periodística en 147 Grands Slams.

Por su trabajo periodístico, la Fundación Konex lo premió en 2007 en el área Deportiva Audiovisual. También obtuvo el premio Ron Bookman Media Excellence en los ATP World Tour Awards 2017, logrando ser el primer latinoamericano en obtenerlo.

El reconocimiento de la Asociación Argentina de Tenis La Asociación Argentina de Tenis (AAT) emitió un mensaje en sus redes sociales para reconocer la trayectoria del periodista. "Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2012588303921373526&partner=&hide_thread=false Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo.



Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a… pic.twitter.com/tC6MKIbpdB — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) January 17, 2026 Asimismo, valoró que "aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia". "Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos", cerró el mensaje.

La mención de la AAT recobra sentido por la pasión sostenida de Guillermo Salatino que, aunque retirado de la actividad profesional, continuaba difundiendo los triunfos de los tenistas argentinos. El pasado jueves 15 de enero, celebró el triunfo de Sebastián Báez ante Ben Shelton, que le permitió llegar a la final del ATP 250 de Auckland.

Temas Tenis