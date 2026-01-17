El argentino Luciano Benavides hizo historia en el Dakar y se quedó con el título por una diferencia mínima

Alcanzó su primer título en la competencia a los 30 años. Apenas dos segundos lo separaron del subcampeón.

El Rally Dakar 2026 ofreció un cierre cargado de dramatismo y emoción. En los alrededores de Yanbu , en Arabia Saudita , el argentino Luciano Benavides logró la victoria más ajustada de la historia reciente en la categoría de motos al imponerse por apenas dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec .

Tras una 13ª y última etapa imprevisible, el piloto de KTM alcanzó, a los 30 años , su primer título en la competencia más exigente del rally raid mundial .

El triunfo se definió luego de que Benavides finalizara segundo en la etapa decisiva y aprovechara un error de navegación de su rival, que competía con Honda . La diferencia final resultó tan mínima como impactante: dos segundos separaron al campeón del subcampeón tras casi dos semanas de competencia extrema.

En el podio, Benavides no ocultó la emoción y resumió lo vivido: “He soñado con este momento toda mi vida, es difícil describir lo que siento” . Luego explicó el punto clave de la definición: “Incluso ayer parecía imposible, pero siempre sentía que podía suceder, y hoy Ricky tomó la pista equivocada y yo tomé la correcta”.

El desenlace contrastó con lo ocurrido en las jornadas previas. Durante los últimos días, el liderazgo cambió de manos en varias oportunidades. El jueves, Brabec y su equipo apostaron a una estrategia poco habitual , la de permitir que Benavides lo superara para que el argentino abriera pista en una etapa clave y asumiera mayores riesgos de navegación.

La táctica funcionó parcialmente y el viernes el estadounidense largó seis minutos más tarde, ganó la 12ª etapa y recuperó la punta con una ventaja de tres minutos y 20 segundos en la general.

Ese margen parecía decisivo, pero en la última etapa, de 105 kilómetros cronometrados, un nuevo error de orientación revirtió todo. Benavides capitalizó esa equivocación y selló una victoria histórica.

Un festejo del campeón

Al cruzar la meta, el menor de los hermanos Benavides celebró con su equipo y recordó el legado familiar. “Me sentía preparado todo, tenía la intuición de que este Dakar era para mí. Se lo dedico a mi equipo, me ha apoyado durante nueve años... Y he hecho historia con mi hermano, él ganó por 43 segundos, yo lo hice por dos... Le gané en eso... Es un sueño hecho realidad”, expresó entre risas.

El argentino ganó tres etapas,la 5ª, 7ª y 8ª, y llegó a esta 48ª edición como una de las sorpresas del pelotón. En 2025, había conseguido su mejor actuación previa con un cuarto puesto. Un año después, subió directamente al escalón más alto del podio.

El triunfo representó la tercera victoria argentina en motos, todas logradas por la familia Benavides, y el 21° título de KTM en la especialidad. En contraste, el clima en el campamento de Honda fue de desazón: Brabec permaneció en silencio, consciente de que la carrera se le escapó en el último tramo.

Al Attiyah volvió a campeonar en autos

En la categoría autos, el protagonismo fue para el qatarí Nasser Al Attiyah, quien conquistó su sexto Rally Dakar y amplió su leyenda. El experimentado piloto se impuso con Dacia tras una actuación estratégica y regular a lo largo de toda la competencia.

Al Attiyah, campeón también en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, finalizó noveno en la última etapa alrededor de Yanbu, pero sostuvo una ventaja cercana a los diez minutos sobre el español Nani Roma, segundo en la general con Ford. La marca estadounidense celebró además el triunfo de etapa del sueco Mattias Ekström, tercero en la clasificación final.

El belga Fabian Lurquin, copiloto de Al Attiyah, obtuvo su primera victoria en el Dakar, mientras que el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del Mundial de Rally, terminó segundo en la etapa final y quedó otra vez a las puertas del podio, en una competencia que volvió a negarle el triunfo absoluto.

Así, el Dakar 2026 cerró con finales memorables tanto en motos como en autos, confirmando su lugar como una de las pruebas más imprevisibles y apasionantes del deporte motor.