¿Por qué Francia y otros países europeos se oponen al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?

El sábado, en Asunción, se llevará a cabo la firma oficial del tratado. Sin embargo, las tensiones por las agroexportaciones no aflojan.

En la previa de la firma del acuerdo, las protestas continúan en distintos países de la UE.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) creará la zona de libre comercio más grande del mundo , integrada por un mercado de 700 millones de personas . Sin embargo, la firma del tratado - que demoró 25 años - está lejos de contentar a todos y en distintos países europeos, como Francia , los agricultores mantienen sus protestas.

En detalle, la eliminación de barreras comerciales entre el Mercosur y la UE eliminará la mayoría de los aranceles en los próximos 15 años y facilitará la entrada en Europa de productos vacunos, pollo, azúcar y soja, algo que promete reconfigurar el tablero para los productores agropecuarios europeos. Mañana, Úrsula Von der Leyen dirá presente en Asunción, junto a mandatarios latinoamericanos, para estampar la firma.

La oposición al histórico tratado está liderada por Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda . Anteriormente, la Italia de Giorgia Meloni también presentó resistencia, aunque terminó acordando con la UE una serie de medidas económicas favorables para abaratar costos en la industria de la agricultura y que pueda dar su voto positivo.

A pesar de la aprobación y la inminente firma, las calles europeas siguen siendo escenario para protestas de gran escala: esta semana los agricultores franceses volvieron a tomar las calles y aproximadamente 350 tractores invadieron la icónica avenida de los Campos Elíseos y acamparon cerca del edificio del Parlamento.

De la misma manera, los tractores de agricultores irlandeses también tomaron por asalto las las carreteras de Athlone, en el centro de Irlanda. Allí, exhibieron mensajes con lemas como "Stop UE-Mercosur" y la bandera de la Unión Europea con la palabra "vendidos".

Polonia, Hungría y Austria no fueron la excepción y también viven horas tensas en sus calles tomadas por agricultores que buscan hacer caer el acuerdo.

El principal foco de inquietud de los productores europeos es el miedo a una pérdida de ingresos. Así, explican que su sector cuenta normas de producción consideradas mucho más rigurosas que las sudamericanas, que obligan a producir con costes más elevados. En la UE existen, en la actualidad, reglas estrictas sobre trazabilidad, pesticidas, hormonas y bienestar animal.

Así en las calles múltiples productores denuncian que los productos importados no cumplirán con los estándares equivalentes pero competirán igualmente, con un precio mucho menor.

Ganadores y perdedores del acuerdo entre el Mercosur y la UE

Distintos estudios de simulación coinciden en que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur tendría un saldo positivo para Francia - el principal opositor - en términos agregados. Sin embargo, también detallan que el impacto puede ser muy dispar entre sectores.

El principal beneficio se concentraría en la industria y los servicios, mientras que el costo del proceso de ajuste recaería sobre actividades sensibles del agro. “Los ganadores estarían en la industria y los servicios, mientras que los costos del ajuste irían a sectores de la agricultura, especialmente la carne de vacuno, las aves de corral, el azúcar y el etanol, donde las importaciones de competidores del Mercosur podrían ser significativas”, explicó a BBC Mundo Germán Ríos, profesor de Economía y director del Observatorio de América Latina de IE University.

Milei Mercosur Lula da Silva: la única ausencia en Paraguay.

La resistencia interna en Francia se explica, en buena medida, por el peso político de esos sectores. Se trata de ramas altamente organizadas, con capacidad de presión y fuerte incidencia electoral, lo que eleva el costo político de avanzar con la ratificación del pacto.

El contexto electoral agrava ese escenario. “Se acercan las elecciones. El descontento es elevado y los políticos parecen dispuestos a aprovechar la situación. Por lo tanto, aunque el impacto del acuerdo con Mercosur en la economía francesa pueda ser en general mixto, entendemos que el Gobierno quiera asegurarse de que no se produzca una oleada de protestas por parte de los perdedores del sector agrícola”, sostuvo Melman.

La lógica no es exclusiva de Francia. En países como Polonia o Irlanda, donde el sector agropecuario también cumple un rol central en la política doméstica, respaldar el acuerdo implica asumir riesgos internos similares.

Desde el punto de vista económico, la UE obtendría ahorros relevantes en materia arancelaria. Una vez que el acuerdo esté plenamente operativo, los exportadores europeos reducirían costos por unos US$4.600 millones anuales, con beneficios concentrados en la industria química y farmacéutica, la maquinaria industrial y el sector automotor.

Sin embargo, varios analistas advierten que el verdadero valor del pacto excede lo estrictamente comercial. Para la UE, el acuerdo con el Mercosur tiene una dimensión estratégica clave en un contexto de creciente competencia global. “Las implicaciones económicas y de beneficios para las empresas que cotizan en bolsa son modestas, pero el acuerdo comercial fortalece la posición geopolítica de la UE en Sudamérica”, evaluó Nenad Dinic, Equity Strategy Research de Julius Baer.

En ese sentido, el tratado facilitaría un acceso más amplio y estable a minerales críticos mediante la eliminación de impuestos a la exportación. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia concentran una porción significativa de las reservas globales de litio, grafito y níquel, insumos centrales para la transición energética y la industria tecnológica.

En un escenario internacional marcado por un giro hacia el proteccionismo, cinco países sudamericanos optaron por profundizar su vínculo con Europa, asumiendo que el proceso generará ganadores y perdedores según el sector. Un equilibrio complejo, pero difícil de eludir en cualquier apertura comercial de magnitud.