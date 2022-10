"Me voy a ir a ver a Boca": la confesión de Carlos Heller al cerrar la comisión de Presupuesto

La confesión de Carlos Heller

"Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar, porque les juro que ahora me voy a ir a Boca, el partido que empieza a las 15 horas", dijo Heller apenas pasadas las dos y media de la tarde, minutos antes del partido en La Plata.

Acto seguido, completó: "Pero les prometo que después de que termine el partido, después de las cinco, voy a volver a trabajar con el conjunto del equipo que está trabajando y con la gente del Ministerio de Economía".

Heller Boca

Las palabras del economista y fundador del Partido Solidario fueron celebradas por algunos diputados, que se rieron al escucharlos y hasta lo aplaudieron. Heller hacía referencia al partido que finalmente Boca ganó 2 a 1 y que lo dejó como único líder del torneo a falta de una fecha.

La relación de Heller con el Club Atlético Boca Juniors no es una novedad, ya que fue él quien acompañó al recordado Antonio Alegre en la presidencia de la institución entre los años 1985 y 1995, ocupando el cargo de vicepresidente.

Presupuesto 2023

Este jueves, el dirigente logró el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y el proyecto de ley de Presupuesto 2023 será tratado en la sesión del 25 de octubre.

Pese a las diferencias sobre el tema, el Frente de Todos aceptó incorporar la cláusula que pedía Juntos por el Cambio para que envíe un proyecto de ampliación de los gastos y recursos en caso de que el nivel de inflación o la recaudación se supere durante el periodo 2023.

Sobre este punto se estableció que si "al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria" y fija que no se puede ampliar el presupuesto por decreto.

Tras evaluar esto durante un par de horas, Juntos por el Cambio puso su firma en el despacho así como también el conjunto del Frente de Todos y Provincias Unidad.