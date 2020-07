Internaron a Carlos Menem en un sanatorio de Palermo

Según confirmaron fuentes del entorno del exmandatario, Menem fue sometido a una endoscopía para confirmar un posible diagnóstico de anemia. Los 90 los cumplió el 2 de julio pasado y esta es la tercera internación en poco más de un mes.

Menem en su casa.jpg A principios de junio, Carlos Menem participó de una sesión virtual de Senado desde su casa. Gentileza: @CarlosMenem_LR

El 13 de junio pasado fue hospitalizado en el Instituto del Diagnóstico por una neumonía bacteriana y durante al menos 10 días fue tratado con antibióticos. En ese momento, le realizaron el primer test de coronavirus Covid-19, que dio negativo.

A los dos días de recibir el alta médica y tras pasar 25 días internado, el 3 de julio fue trasladado nuevamente al área de terapia intensiva de Los Arcos de Palermo. Luis de la Fuente, uno de sus médicos, dijo que en el cuadro de Menem "se metió la diabetes en el medio" y que eso complicó la situación, aunque remarcó que el paciente "respondió rápidamente a los medicamentos" y por eso se le dio el alta, pero sorpresivamente tuvo que ser internado nuevamente.

Finalmente, a las pocas horas de la segunda internación se fue a su casa con su familia para iniciar la rehabilitación. Ya en ese entonces había trascendido que Menem debía regresar en tres semanas al hospital para realizarse un estudio de sus arterias coronarias.

"Le hicieron una endoscopia. No es nada que tenga que ver con el cuadro que tuvo, pero como se hace en quirófano y por su edad, hay que tomar los recaudos", dijo a este medio su hija Zulemita Menem.

Carlos Menem con Zulemita Yoma.jpg Luego de varios días de internación en el Instituto del Diagnóstico, Zulemita agradeció a todos los rezaron por la salud de su padre Carlos Menem. "Quiero contarles, con toda la alegría de mi alma, que Gracias a Dios, mi viejito se esta recuperando muy bien. Si todo sigue así, mañana lo pasan a una habitación común. No me alcanzan las palabras de agradecimiento a cada uno que pidió por la salud de mi papá", escribió en sus redes. Gentileza: @CarlosMenem_LR

Días atrás, el expresidente fue noticia tras la desmentida de un supuesto segundo casamiento con Zulema Yoma. “No hay nada, una cosa así la anuncio yo”, dijo entonces Zulema. Al mismo tiempo, la ex primera dama sostuvo que si bien “la relación con Menem es cordial”, su opinión respecto al exmandatario no cambió: “Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida”, aseguró. Sin embargo, aclaró: "Eso no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija".