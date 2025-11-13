Carolina Losada: "Los pedidos de la UIA están comprendidos en el trabajo que viene haciendo el Consejo de Mayo" Por Ariel Basile







La senadora santafesina pasó por la Conferencia Anual de la entidad industrial y destacó que el Congreso será más favorable a partir del 15 de diciembre, cuando se presenten los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación que creó el Gobierno, y de la cual forma parte.

Losada planteó los objetivos del bloque frente a la situación del país: "Queremos que la gente pueda producir, trabajar, jubilarse con un mejor monto y pueda educarse de la mejor manera".

La senadora de la Unión Cívica Radical (URC) Carolina Losada se mostró optimista con el clima político post electoral en su paso por la Conferencia Anual de la Industria, organizada por la UIA. La legisladora santafesina, integrante del Consejo de Mayo, destacó que siguen trabajando en una mesa plural en los proyectos que llegarán al Congreso el 15 de diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sobre la reconfiguración del Poder Legislativo a partir del 10 de diciembre, la senadora respondió: "Veo un Congreso donde prime el sentido común y la voluntad de querer que en la Argentina nos vaya bien a todos. Digo sentido común porque no soy levanta manos de nadie, ni de un Gobierno ni de otro. Fuimos votados por la gente y, en mi caso, seré honesta con la provincia de Santa Fe y apoyaré lo que me parezca bien y pondré un freno a lo que no".

"Cuando el kirchnerismo va perdiendo terreno, lo va ganando el país. Los trabajadores, los empresarios, el campo necesitan previsibilidad; cualquier argentino que necesita reglas claras", agregó Losada.

"Si hay algo que representa a la Unión Cívica Radical es el diálogo y la institucionalidad. Debido a esto, no creo que sea un bloque que, de ninguna manera, vaya a poner palos en la rueda", ratificó Losada respecto a cómo se comportará el bloque del radicalismo en su relación con el oficialismo de La Libertad Avanza.

Carolina Losada - Senadora nacional Dialoguista a pesar de las "cachetadas infundadas" La senadora santafesina confesó que continúan siendo dialoguistas con el Gobierno, aunque a veces "se reciban cachetadas infundadas". Sin embargo, sostuvo el bloque de la UCR debe seguir trabajando "para que solucionemos los problemas".

Por otro lado, añadió: "Lo laboral y fiscal es uno de los ejes más importantes que tenemos presente en el Consejo de Mayo y ya se trasladó al Congreso. Nos reunimos una vez por mes para plantear los temas y lograr diferentes acuerdos. El 15 de diciembre presentaremos todo". "Yo siento que los pedidos que hoy escuché acá en la UIA van a estar comprendidos dentro de lo que nosotros estamos haciendo en el Consejo. Martín Rapallini de la UIA es parte del Consejo de Mayo al igual que Gerardo Martínez por los gremios. Por lo tanto, creo que está está bien construida la forma de de de generar esos consensos primarios", dijo. Losada planteó los objetivos del bloque frente a la situación del país: "Queremos que la gente pueda producir, trabajar, jubilarse con un mejor monto y pueda educarse de la mejor manera".