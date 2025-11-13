Euforia en el Gobierno por el acuerdo comercial con EEUU: "Menos aranceles, más libertad"







El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno celebraron el entendimiento con Washington. Destacaron el papel de la administración de Donald Trump.

Javier Milei y Donald Trump.

El Gobierno nacional se mostró eufórico este jueves luego de anunciar un histórico acuerdo comercial con los EEUU, cuyo objetivo es abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países. "Menos aranceles, más mercado, más libertad", afirmó la Casa Rosada.

Washington dio a conocer el entendimiento, que será elevado a firma una vez finalizado el texto definitivo. Representa el avance más amplio en materia comercial entre ambos gobiernos en décadas y formaliza el respaldo de Donald Trump a la agenda económica de reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

Euforia en el Gobierno por el acuerdo con EEUU Uno de los primeros funcionarios en hablar al respecto fue el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En un corto pero conciso mensaje en sus redes sociales, expresó: "Amplio acuerdo comercial con los Estados Unidos: menos aranceles, más mercado, más libertad. Dios bendiga a la República Argentina".

Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 13, 2025 En la misma tónica se expresó el canciller argentino, Pablo Quirno, quien se encuentra en los EEUU. "Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión", comentó en sus redes sociales.

Quirno explicó que el acuerdo "crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países".

