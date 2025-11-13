Conecta Rugby: la revolución llega al deporte con nueva plataforma y capacitaciones

Se encuentran trabajando un nuevo proyecto digital de vanguardia, un curso especializado para Directores del juego y módulos innovadores enfocados en el deporte femenino e infantil mixto.

La Unión Argentina de Rugby ( UAR ) presenta una serie de actualizaciones del programa Conecta Rugby para el 2026 . Se creará una herramienta diseñada para capacitar y acompañar en su desarrollo a los recursos humanos de los clubes con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo del deporte .

Se está trabajando en un rediseño de la plataforma virtual de Conecta Rugby para lograr una interfaz más eficaz que garantice una mejor experiencia para el usuario . A esto se le suma, la actualización de los contenidos de la plataforma con módulos virtuales y e instancias presenciales.

Martín Gaitán , coordinador de Conecta Rugby, expresó durante el Media Day qué se trata el proyecto para él: "El objetivo es claro: que Conecta Rugby se consolide como la principal herramienta de inclusión y desarrollo del rugby argentino , potenciando la formación continua de sus recursos humanos y fortaleciendo a cada club como núcleo del crecimiento del deporte en el país ".

"Las actualizaciones que proyectamos para 2026 apuntan precisamente a eso: brindar herramientas más simples, actuales y accesibles para todos los clubes, y seguir acompañando el trabajo de quienes día a día hacen posible que el rugby crezca en cada rincón del país”, añadió.

En un ambiente donde pocas personas deben asumir múltiples roles, UAR, a través de Conecta Rugby 2026, busca adaptarse a la realidad de los clubes de desarrollo, detectar prioridades y ofrecer capacitaciones ajustadas a las necesidades locales , contribuyendo a fortalecer la estructura y sostenibilidad del rugby a lo largo y ancho del país.

Media Day de Conecta Rugby

Staff de Conecta Rugby

El staff de Conecta Rugby esta garantizado con un coordinador, un secretario técnico y cinco oficiales nacionales de capacitación, los cuales se apoya a su vez en una red de tutores (licenciados por World Rugby) y secretarios deportivos (próximamente directores de Rugby), a través de los cuales llega a los clubes, y quienes son los encargados de dictar los cursos con certificación oficial de UAR y WR.

Cada tutor del programa debe participar anualmente de al menos dos instancias de actualización y recibe acompañamiento personalizado del staff de Conecta Rugby, con el objetivo de garantizar una gran excelencia pedagógica. Estas acciones se complementan con un seguimiento permanente de las actividades presenciales y virtuales, cuyos registros permiten evaluar el progreso en cada club.

De qué se trata la Unión Argentina de Rugby (UAR)

La Unión Argentina de Rugby (UAR) fue fundada en 1899 y es la entidad rectora del rugby en el país. Su objetivo es promover el crecimiento del rugby de clubes, impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de jugadores y potenciar el desempeño de los equipos nacionales de alto rendimiento.

A través de programas como Conecta Rugby, Rugby Conciencia y Cultura y Bienestar del jugador, la UAR se encarga de consolidar un deporte inclusivo, que involucre a más jugadores y contribuya a la formación de buenas personas a través de su vinculación con el deporte.