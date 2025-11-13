La Unión Argentina de Rugby (UAR) presenta una serie de actualizaciones del programa Conecta Rugby para el 2026. Se creará una herramienta diseñada para capacitar y acompañar en su desarrollo a los recursos humanos de los clubes con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo del deporte.
Conecta Rugby: la revolución llega al deporte con nueva plataforma y capacitaciones
Se encuentran trabajando un nuevo proyecto digital de vanguardia, un curso especializado para Directores del juego y módulos innovadores enfocados en el deporte femenino e infantil mixto.
Los Pumas escalaron en el ranking y se afirman como cabeza de serie rumbo al Mundial 2027
Los Pumas debutaron con una contundente victoria ante Gales y sueñan con ser cabeza de serie en el Mundial 2027
Se está trabajando en un rediseño de la plataforma virtual de Conecta Rugby para lograr una interfaz más eficaz que garantice una mejor experiencia para el usuario. A esto se le suma, la actualización de los contenidos de la plataforma con módulos virtuales y e instancias presenciales.
Martín Gaitán, coordinador de Conecta Rugby, expresó durante el Media Day qué se trata el proyecto para él: "El objetivo es claro: que Conecta Rugby se consolide como la principal herramienta de inclusión y desarrollo del rugby argentino, potenciando la formación continua de sus recursos humanos y fortaleciendo a cada club como núcleo del crecimiento del deporte en el país".
"Las actualizaciones que proyectamos para 2026 apuntan precisamente a eso: brindar herramientas más simples, actuales y accesibles para todos los clubes, y seguir acompañando el trabajo de quienes día a día hacen posible que el rugby crezca en cada rincón del país”, añadió.
En un ambiente donde pocas personas deben asumir múltiples roles, UAR, a través de Conecta Rugby 2026, busca adaptarse a la realidad de los clubes de desarrollo, detectar prioridades y ofrecer capacitaciones ajustadas a las necesidades locales, contribuyendo a fortalecer la estructura y sostenibilidad del rugby a lo largo y ancho del país.
Staff de Conecta Rugby
El staff de Conecta Rugby esta garantizado con un coordinador, un secretario técnico y cinco oficiales nacionales de capacitación, los cuales se apoya a su vez en una red de tutores (licenciados por World Rugby) y secretarios deportivos (próximamente directores de Rugby), a través de los cuales llega a los clubes, y quienes son los encargados de dictar los cursos con certificación oficial de UAR y WR.
Cada tutor del programa debe participar anualmente de al menos dos instancias de actualización y recibe acompañamiento personalizado del staff de Conecta Rugby, con el objetivo de garantizar una gran excelencia pedagógica. Estas acciones se complementan con un seguimiento permanente de las actividades presenciales y virtuales, cuyos registros permiten evaluar el progreso en cada club.
De qué se trata la Unión Argentina de Rugby (UAR)
La Unión Argentina de Rugby (UAR) fue fundada en 1899 y es la entidad rectora del rugby en el país. Su objetivo es promover el crecimiento del rugby de clubes, impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de jugadores y potenciar el desempeño de los equipos nacionales de alto rendimiento.
A través de programas como Conecta Rugby, Rugby Conciencia y Cultura y Bienestar del jugador, la UAR se encarga de consolidar un deporte inclusivo, que involucre a más jugadores y contribuya a la formación de buenas personas a través de su vinculación con el deporte.
