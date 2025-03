Caso $LIBRA: el fiscal Eduardo Taiano pidió a Diputados una copia de la reunión con especialistas en cripto estafas

Entre los interlocutores, la periodista especializada Emilse Garzón sintetizó que "es muy importante la influencia de Javier Milei, como en otros casos de estafas de este estilo, en donde se necesita de un personaje para que suba el valor de una criptomonedas o un token" y explicó los motivos por qué "esto fue planificado desde abril del año pasado". "Hay mucho humo sobre estos temas porque se conoce muy poco", agregó.

El especialista y comunicador en programación Maximiliano Firtman consideró que "los hechos que ocurrieron con $LIBRA son claros. Nadie duda de ellos, [...] todo el mundo entendió que hubo un fraude financiero y ese tweet no tendría que haber ocurrido". En ese sentido, entendió que la situación se dio por dos escenarios que confluyeron: "la toma de decisiones desde el desconocimiento" y "hay una epidemia de esquemas Ponzi, estafas piramidales y fraudes financieros".

A su turno, Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, precisó que "blockchain es un sistema de registro de información que es es descentralizado, trazable y transparente. Todo lo que pasa en blockchain queda registrado y no hay manera de modificarlo". Luego de desarrollar cómo fue la maniobra de "rug pull" que protagonizó Javier Milei, pidió una "Ley $LIBRA": "Que evite estas maniobras fraudulentas del mercado. La dinámica que tiene este mercado requiere de una legislación específica".

El abogado Laureano Bielsa, especializado en finanzas y criptoactivos, subrayó que no hay necesidad de una nueva legislación para sancionar esta causa, dado que se puede catalogar como estafa: "hubo un ardid o daño, que se configura porque hay una promesa de valor, que es financiar empresas pero se ofrece un instrumento inidóneo para eso" y "hubo una desapoderación patrimonial de las víctimas". "Acá está muy claro que es Milei el que efectúa el engaño, pero no está claro es si hay o no una autoría mediata", planteó y concluyó: "Acá el problema no es la tecnología, sino los estafadores".