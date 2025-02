Qué es el Rug Pull, el polémico movimiento de criptoactivos que se sospecha que está detrás de $LIBRA

El mundo de los criptoactivos se encuentra en auge y, si bien puede prometer grandes retornos para quienes inviertan de manera informada y consciente, este sector no es ajeno a los movimientos polémicos o maniobras fraudulentas. Entre estos se encuentra el rug pull , acción que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto logran aumentar notoriamente el valor del token para luego retirar repentinamente la liquidez detrás del mismo .

En las últimas horas, este tipo de maniobras polémicas se posicionó en el centro del debate luego de que el presidente Javier Milei promocionara una criptomoneda llamada $Libra que, tras un pico en su valor, se desplomó rápidamente en pocas horas. Si bien todavía se investiga la veracidad detrás del proyecto - y si califica dentro de esta categoría - tras la repentina caída el Presidente eliminó el posteo promocional y buscó desligarse con un mensaje a través de sus redes sociales: "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".