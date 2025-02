Caso $LIBRA: los argumentos de Javier Milei para desligarse del escándalo

"Sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de la volatilidad", dijo y añadió: "Si vos vas al casino y perdés plata, sabías que podía pasar", subrayó.

Al ser consultado porqué difundió la cripto a minutos de su creación, Javier Milei enfatizó que era una "información que le parecía importante, que ayudaba a los emprendedores". "Hay cientos de cosas que cuando las veo, yo tuiteo", dijo y reiteró: "Los que entraron en ese mercado son tipos híper sofisticados. Son traders de volatilidad, sabían lo que afrontaban".

Sobre las denuncias en su contra, el mandatario aseveró que la que va a "definir" la situación judicial de la criptomoneda "es la Justicia". "Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero, y soy especialista en bajar la inflación, y las dos cosas las estoy haciendo".

Por último, reveló que habló con su hermana Karina y que decidieron que "no pueden seguir viviendo como vivían antes y permitir que todo el mundo pueda acceder" a ellos "tan fácilmente". "Tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera Presidente, me lo tomo como un trabajo", sostuvo el mandatario