Caso Loan: Patricia Bullrich confirmó que se borraron datos de los celulares

Caso Loan: Patricia Bullrich aseguró que falta extraer información de los teléfonos

Pese a que no dio detalles sobre los primeros elementos hallados en los teléfonos, Bullrich subrayó que "hay cosas que se borraron y se pueden recuperar, pero otras no. Falta extraer mucha información". "Mi presencia es porque hay algunas comunicaciones e imágenes que el director de cibercrimen me quería mostrar", contó.