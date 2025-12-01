Desastre en Asia: más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos tras un temporal de intensas lluvias e inundaciones + Seguir en









Millones de personas en Asia enfrentan inundaciones intensas después de que un temporal de lluvias torrenciales provocadas por ciclones azotaran partes de Indonesia, Tailandia y Sri Lanka.

Más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos tras un temporal de intensas lluvias e inundaciones en Asia

Un temporal de intensas lluvias e inundaciones que provocó el deslizamiento de tierra en en el sureste asiático, dejó más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos.

Millones de personas en Asia enfrentan inundaciones intensas después de que un temporal de lluvias torrenciales provocadas por ciclones azotaran partes de Indonesia, Tailandia y Sri Lanka.

El clima severo se cobró hasta el momento la vida de al menos 502 personas en Indonesia, 355 en Sri Lanka, 176 en Tailandia y dos en Malasia, según las autoridades, lo que eleva el total a 1.035 fallecidos.

INUNDACIONES ASIA 2 La situación en Indonesia Indonesia, país con más de 283 millones de habitantes, concentra la mayor parte de las víctimas. Las crecidas repentinas y los deslizamientos arrasaron aldeas, cortaron rutas nacionales y destruyeron puentes esenciales para conectar zonas rurales.

Los equipos de rescate indonesios trabajan para llegar a las zonas más afectadas por las inundaciones. Más de 213.000 personas fueron desplazadas y los accesos terrestres permanecen bloqueados en amplias áreas, lo que obliga a utilizar helicópteros y aviones ligeros para entregar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación, incluidos sistemas satelitales proporcionados por el Gobierno.

La situación en Tailandia En Tailandia, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias y los deslizamientos fue Songkhla. Millones de personas fueron perjudicadas por la interrupción de servicios básicos y por los daños en viviendas e infraestructuras, incluidas redes eléctricas y sistemas de suministro de agua potable. Las autoridades del país, que cuenta con 71,6 millones de habitantes, declararon el estado de emergencia en varias provincias, mientras el Gobierno moviliza unidades del ejército, embarcaciones, helicópteros y equipos de rescate para acelerar evacuaciones, retirar escombros y restablecer vías de comunicación. La situación en Sri Lanka En Sri Lanka, país con 23 millones de habitantes, las aguas desbordadas rompieron una presa y las operaciones de rescate continúan por cuarto día consecutivo. Casi un millón de personas fueron afectadas por las intensas lluvias e inundaciones. Al menos 200.000 personas tuvieron que refugiarse en 1.275 albergues, según un comunicado del Centro de Gestión de Desastres. Por otro lado, alrededor de 24.000 policías, militares y miembros de la fuerza aérea siguen intentando llegar hasta las familias atrapadas por las inundaciones, según las autoridades. Además, más de 120 personas fueron evacuadas en helicóptero y otras 2.000 personas fueron trasladadas a zonas más elevadas por seguridad, señaló el ejército. Algunas familias permanecen varadas en sus hogares, sin electricidad ni señal telefónica para pedir ayuda.