Causa Cuadernos: un exejecutivo de Techint dijo desconocer supuestos pagos al Gobierno

Daniel Novegil, expresidente ejecutivo de SIDOR en Venezuela, declaró como testigo en el juicio. Aseguró desconocer los supuestos pagos de Techint al Gobierno argentino durante el kirchnerismo.

El expresidente ejecutivo de la empresa SIDOR en Venezuela , Daniel Novegil aseguró desconocer sobre supuestos pagos desde Techint al Gobierno argentino durante el kirchnerismo. El exdirectivo como testigo ante el Tribunal Oral Federal en el juicio de la causa “Cuadernos” . “No sé”, respondió cuando le preguntaron sobre supuestos pagos de Techint.

Recordó cómo fue la evacuación del personal argentino de Techint en Venezuela con la nacionalización de SIDOR en el gobierno de Hugo Chávez y remarcó que de las cuestiones humanitarias se ocupaban las embajadas.

Si bien relató que había amenazas de no dejarlos salir de Venezuela, dijo que se coordinaba todo con las embajadas y que nunca tuvieron problemas para la salida del país.

Ante preguntas de la fiscalía, el primer presidente ejecutivo de SIDOR con la privatización dijo no saber de pagos desde la empresa Techint al Gobierno argentino y que uno de los designados para negociar la evacuación fue Luis Betnaza, exdirectivo de la firma.

Consultado por la defensa del acusado Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal, el testigo declaró que “no hubo impedimento físico ni en Migraciones para la salida del personal” de Venezuela tras la nacionalización de SIDOR.

Techint y Venezuela en el juicio de los Cuadernos: un exejecutivo dijo desconocer supuestos pagos. UNER

Para la acusación, Baratta habría recibido pagos millonarios de Techint para gestionar la salida segura de sus empleados de Venezuela. El juicio se reanudó este martes con la declaración como testigo de Ricardo Prosperi, ex presidente de la empresa SIDOR, del grupo Techint, en Venezuela antes de la nacionalización que ordenó en 2008 el gobierno de ese país.

En 2008, Prosperi era presidente de Sidor. Lo fue hasta el momento de la entrega de la empresa. “La situación era muy compleja. Había agresiones, insultos, pintadas de muerte contra los argentinos; la xenofobia se había exacerbado muchísimo, quemaban muñecos en la entrada. Había amenazas concretas en el portón de Sidor de que había que matar a un argentino. A principios de marzo de 2008 nos habían quemado once buses en la entrada de Sidor”, recordó ante el Tribunal.