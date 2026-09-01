Caso Loan: la Justicia rechazó apartar al juez Fermín Amado Ceroleni + Agregar ámbito en









La solicitud había sido presentada el 28 de agosto por la defensa oficial de Antonio Benítez, uno de los siete imputados, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado y pidió que fuera apartado de la investigación.

Rechazaron la recusación y el juez Ceroleni continuará en el caso Loan.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió que Fermín Amado Ceroleni continúe al frente del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Los jueces rechazaron el planteo presentado por la defensa de Antonio Benítez, uno de los siete acusados, que había solicitado apartar al magistrado por un supuesto “temor fundado de parcialidad”.

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El pedido fue presentado el 28 de agosto por el defensor oficial Enzo Di Tella. En un escrito de 26 páginas, el abogado cuestionó distintas situaciones ocurridas durante las audiencias y sostuvo que se habían repetido intervenciones del juez que, a su criterio, afectaban el trabajo de las defensas y de los fiscales.

Entre los puntos señalados mencionó interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención, límites para profundizar algunas respuestas y diferencias en la forma de resolver objeciones similares. También cuestionó cambios en los criterios utilizados ante la aparición de hechos nuevos durante el debate.

Di Tella consideró que estas situaciones generaban dudas sobre la imparcialidad del magistrado. Además, rechazó las acusaciones de que su defensa estuviera demorando el proceso y afirmó: “Comparezco en cumplimiento de una función constitucional: ejercer eficazmente la defensa de Antonio Benítez”.

El planteo también hizo referencia a la preocupación del Tribunal por la duración del juicio. Según la defensa, esa situación podía influir en la manera en que se desarrollaban las audiencias.

Caso Loan: el juez Fermín Amado Ceroleni seguirá al frente de la causa Gentileza NA. El Tribunal respaldó a Ceroleni y el juicio por Loan continúa Sin embargo, al analizar el pedido, el Tribunal sostuvo que no encontró elementos que demostraran una conducta hostil o parcial hacia alguna de las partes. En la resolución, señaló que “no advierte que en la dirección del debate se haya incurrido en hostilidad u animosidad para con ninguna de las partes, ni en tratos con deferencia que favorezcan a alguna de ellas”. Con esta decisión, Ceroleni continuará presidiendo el debate oral. El juicio por la desaparición de Loan seguirá adelante con el mismo tribunal, mientras se desarrollan las distintas instancias previstas del proceso.