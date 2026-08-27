Cuadernos: defensor pidió nuevas medidas de prueba para desmentir al testigo que declaró sobre pagos de Techint + Agregar ámbito en









La defensa del exfuncionario pidió al Tribunal Oral Federal 7 que investigue el origen del supuesto millón de dólares que, según declaró un exgerente de Techint, fue entregado a Roberto Baratta en pagos en pesos. También solicitó levantar el secreto bancario de una cuenta del grupo empresario en Suiza.

Tras el testimonio de Zabaleta, la defensa de Baratta pidió rastrear un supuesto millón de dólares. UNER

La defensa de Roberto Baratta pidió este jueves al Tribunal Oral rastrear la ruta del supuesto millón de dólares que un exgerente de Techint dijo haber entregado. Ese dinero provenía, según dijo el testigo, desde Suiza. El letrado negó que los pagos hayan existido y requirió esa medida probatoria.

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El abogado defensor del acusado ex funcionario Baratta, Marcos Aldazábal, pidió al Tribunal Oral Federal 7 que se ordene una nueva medida de prueba: rastrear la ruta del presunto millón de dólares que según declaró el martes pasado el testigo Héctor Zabaleta se pagaron desde Techint, en pesos argentinos, al propio Baratta.

“Zabaleta declaró que el dinero que él dice que le pagó a nuestro defendido se lo hizo llegar una banca de Lugano, Suiza, donde funcionaba alguna dependencia del grupo empresario”, dijo hoy el abogado. “Esta defensa niega que esos pagos hayan existido”, remarcó.

Explicó que la información sobre esa entidad “no está en el expediente”. Así, el abogado consideró necesario “conocer cómo le llegaba el supuesto millón de dólares en efectivo”. “Es fundamental para valorar la veracidad de los dichos de Zabaleta en hechos que se imputan exclusivamente a nuestro defendido”.

En ese marco, pidió que se envíe oficio para levantar el secreto bancario de esa cuenta suiza de Techint. El Tribunal dijo que responderá más adelante a esa petición.

El martes pasado, el ex gerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta confirmó al declarar como testigo en el juicio que pagó un millón de dólares en total al ex subsecretario de Planificación Federal Baratta y que las entregas de dinero eran en paquetes en pesos.