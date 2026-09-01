Elecciones 2027: una nueva encuesta muestra un empate técnico entre el peronismo y La Libertad Avanza

El bloque opositor se ubicó apenas por décimas por encima del oficialista. En el último relevamiento, el 60,2% de los votantes manifestó que preferiría un cambio respecto del presente.

Las últimas encuestas marcan un empate técnico entre LLA y el peronismo en 2027.

Una nueva encuesta nacional comenzó a medir el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 y mostró una diferencia mínima entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) .

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El relevamiento de la consultora Synopsis ubicó al peronismo con 35,7% de intención de voto , apenas dos décimas por encima de LLA, que obtuvo 35,5% . De esta manera, ambos espacios quedaron dentro de un empate técnico en un eventual escenario de primera vuelta.

El trabajo se realizó entre el 10 y el 18 de agosto sobre una muestra de 1.224 casos a nivel nacional y presentó un margen de error de +/- 2,8% .

Ante la pregunta sobre a quién elegirían “Si hoy fuesen las elecciones presidenciales”, el 35,7% de los encuestados respondió por el peronismo y otro 35,5% se inclinó por La Libertad Avanza.

Bastante más atrás apareció la izquierda , con 7,1% , seguida por el PRO , que consiguió 6,1% . En tanto, Provincias Unidas alcanzó el 2,4% .

El escenario muestra una fuerte pérdida en la intención de voto a Javier Milei. Archivo

Otro 5,3% mencionó diferentes fuerzas políticas, mientras que el 7,9% quedó comprendido dentro de la categoría no sabe/no contesta.

La diferencia de apenas 0,2 puntos porcentuales entre el peronismo y LLA refleja, según el sondeo, un escenario de fuerte polarización entre las dos principales fuerzas de cara a 2027.

Seis de cada diez encuestados prefieren un cambio

Más allá de la intención de voto por espacio, Synopsis también consultó sobre la preferencia entre la continuidad de la situación política actual y un cambio.

En ese apartado, el 60,2% manifestó que preferiría un cambio respecto del presente, mientras que el 35,6% se mostró favorable a mantener la continuidad.

Cuando la pregunta se concentró específicamente en la próxima elección presidencial, el 22,6% aseguró que votaría a Javier Milei “sí o sí”. A ese grupo se sumó otro 17,2% que elegiría al actual mandatario porque “no hay otro”.

De esta manera, el potencial electoral de Milei alcanzaría el 39,8%, según los resultados del relevamiento.

El potencial del voto opositor alcanza el 57,8%

La encuesta mostró números superiores cuando agrupó las respuestas vinculadas con una eventual candidatura opositora.

El 43,1% de los participantes aseguró que votaría a “un opositor sí o sí”, mientras que otro 14,7% elegiría una alternativa opositora ante la falta de otra opción.

La suma de ambos segmentos llevó el potencial del voto favorable a un cambio de Gobierno al 57,8%.

El estudio también construyó un escenario de polarización mediante la agrupación de diferentes fuerzas. Peronismo e izquierda sumaron 42,8%, mientras que La Libertad Avanza y PRO alcanzaron el 41,6%.

El porcentaje restante se distribuyó entre Provincias Unidas, otros espacios políticos y los votantes que todavía no definieron su preferencia.

Javier Milei pierde el voto joven

El vínculo entre Javier Milei y los jóvenes, uno de los pilares electorales que permitió al libertario llegar a la Casa Rosada en 2023, comenzó a mostrar señales de desgaste. Distintas encuestas y estudios de opinión realizados durante 2026 coinciden en un punto: el Presidente perdió parte del respaldo que tenía entre las nuevas generaciones e infieren que habrá un impacto negativo en los comicios del año próximo.

No se trata de una única medición ni de un fenómeno idéntico en todos los segmentos. Pero los datos muestran una tendencia que empieza a preocupar al oficialismo de cara a 2027: caída de la confianza en el Gobierno, aumento de la desaprobación, menor intención de voto y una creciente preocupación por la situación económica.

El dato adquiere especial relevancia porque los menores de 40 años representarán 52,9% del padrón electoral en las elecciones de 2027, según una proyección basada en el Censo 2022. A su vez, alrededor del 20% de los votos que Milei obtuvo en 2023 provino del segmento de entre 16 y 29 años.

La confianza de los jóvenes cayó 23% en un mes

El dato más reciente y contundente aparece en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella. En julio, la confianza entre las personas de 18 a 29 años cayó 23% respecto de junio y quedó en 1,68 puntos, el registro más bajo entre los grupos etarios relevados.

La caída fue particularmente significativa porque el ICG general también retrocedió: bajó 6,5% en julio, hasta 1,94 puntos, y acumuló una contracción interanual del 21%. El deterioro juvenil adquiere otra dimensión al observar la evolución del año. Los jóvenes habían sido uno de los segmentos que inicialmente exhibían mayor confianza en el Gobierno, pero terminaron julio con el registro más bajo entre las franjas de edad.

La encuesta también muestra una fuerte diferencia según las expectativas económicas: quienes creen que la situación económica mejorará tienen un ICG de 4,15 puntos, mientras que entre quienes esperan un empeoramiento el indicador cae a apenas 0,33.