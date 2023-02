Vialidad: a la espera de los argumentos defensas y fiscalía ya trabajan en sus recursos de apelación

Por un lado, la fiscalía anunció el mismo día de la sentencia que apelará los sobreseimientos a Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Jesús Garro y, sobre todas las cosas, trabajará en insistir con la figura de la asociación ilícita. Es porque el TOF2 consideró que ese delito no se configuró y sólo dictó condenas por fraude a la administración pública. Eso explicó, por ejemplo, que a Cristina Kirchner le hayan dado seis años de prisión y no doce, como reclamaba la acusación. Por supuesto que lo que no apelarán los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola es la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Así lo pidieron en su alegato y así lo consiguieron en el fallo.