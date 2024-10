Charlas de quincho: Garras de león o de pollo, Ucrania, Francia y el peronismo diplomático

También se llevó a cabo la Cumbre Aseguradora Argentina , donde Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el Gobierno y fundador de Arriazu Macroanalistas, cuestionó la baja de tasas , una política que calificó como "exagerada". "No fue una buena decisión empecinarse en terminar con los pasivos del Banco Central y el déficit cuasifiscal, no era urgente", evaluó. Por otro lado, ponderó la baja de la inflación y el tipo de cambio quieto. Pronosticó también una reducción del "crawling peg" para 2025, que ya no sería del 2%.

Esa lógica imperó, por caso, con el hospital de salud mental Laura Bonaparte, que será reestructurado. También en la Casa de la Moneda se enteraron de la decisión del gobierno de avanzar con la reforma y el cierre por las redes. "No sabíamos nada, nadie comunicó nada, nadie dijo nada", expresaban en la entidad. La decisión sorprendió porque se había comprado una máquina nueva que permite imprimir Wi-Fi, hecho que permitiría exportar billetes a distintos países de la región. "No la van a cerrar, no pueden cerrarla porque producen muchas otras cosas", agregaban. Sí, en cambio, se disolverá la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Ciccone Calcográfica, como se recuerda popularmente a esta empresa que estuvo en la mira por el escándalo que tuvo como protagonista al exvicepresidente Amado Boudou.

Radicales con peluca, Ucrania y Francia

El Congreso fue la semana pasada el quincho mayor, por el tratamiento del segundo veto presidencial, el de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno también logró sostener como antes había hecho con la reforma jubilatoria.

El optimismo del mundo académico y de los opositores que había colmado expectativas tras la multitudinaria marcha federal fue virando contra el principio de revelación. Los radicales con peluca no se cortaron el pelo, los gobernadores amigables no cedieron a las presiones de las universidades y se enfocaron en las recompensas del Presupuesto 2025, el PRO decidió abrazar otra vez a Milei, darle una nueva oportunidad en esta rara historia de amor.

En ese contexto, llamó la atención la presencia de Lilia Lemoine en el recinto, ya que la diputada libertaria se econtraba poco antes de viaje por Ucrania. "No faltaría una sesión tan importante, de ninguna manera", expresó Lemoine por Whatsapp a los suyos. Descendiente de ucranianos, se mantuvo en contacto principalmente con Damián Arabia, diputado del PRO de Patricia Bullrich y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Ucrania, un colectivo que tiene planeado en el futuro otro viaje al país europeo, invitado por la embajada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/1842503516062990712&partner=&hide_thread=false La base "Antonov" es donde las tropas rusas atacaron por primera vez en 2022; fueron derrotados y no estuvieron ni cerca de tomar Kiev; las defensas ucranianas (sobrepasadas 6 veces) lo impidieron. Como los rusos no pudieron llevarse a "María", la destruyeron.

Moshchun resistió. pic.twitter.com/2uv57tZAQr — Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 5, 2024

¿Por qué se anticipó Lemoine, entonces? Además de la movilización del ánimo personal que le generó la guerra con Rusia, también ocurrió que Iván Dubois, responsable económico de la campaña de LLA y actual parlamentario del Mercosur, "consiguió financiación para el pasaje y armó una agenda muy completa", dijo ella. La cuestión es que la sesión por el veto se fijó mientras tomaba el avión de ida. Pero tuvo que adelantar la vuelta para ocupar la banca. "Es un viaje extenuante. Si a algún degenerado se le ocurre decir que son vacaciones lo mando para que lo experimente solito, a ver qué siente volviéndose solo desde Kiev a Polonia sin entender polaco ni ucraniano, quince horas de viaje combinando trenes y sin internet", decía la diputada.

Quien en cambio sí se rodeó de traductores fue una enemiga de Lemoine, la exlibertaria Lourdes Arrieta. La diputada, que saltó a la fama por romper con el bloque de LLA tras el escándalo de la visita de legisladores de Milei a genocidas en el penal de Ezeiza, andaba por los pasillos del Congreso no solo con una traductor, sino también con dos camarógrafos que la seguían como una sombra. El motivo: la producción de un audiovisual para Francia.

Como sea, el Gobierno se garantizó los votos incluso de los radicales del club del veto. Una sorpresa, teniendo en cuenta el vínculo entre la UCR y la universidad pública, y que mientras algún correligionario levantaba la mano en el recinto, sus asesores posteaban en sus redes "Sin universidades no hay futuro". Antes, habían participado de la marcha federal. Para eso, mediaron cafés en el Congreso, que por la baja calidad de la infusión, como le dijo Alejandro Bongiovanni a Martín Yeza: "A este le dicen café Spinetta, porque es barro tal vez", en referencia a la canción de uno de los próceres del rock nacional.

En cuantos los favores de los gobernadores peronistas, como el catamarqueño Raúl Jalil o el tucumano Osvaldo Jaldo, el nuevo protagonismo de Cristina Kirchner en la discusión partidaria los pone en aprietos, al menos puertas adentro del PJ.

Garras de león... o de pollo

El viraje al pragmatismo de Javier Milei en algunos aspectos lleva entusiasmo a algunos sectores. Que para el Presidente China haya dejado de ser un rincón oscuro del mundo y ahora sea visto por el jefe de Estado "como un socio comercial muy interesante" despertó interés en empresarios ligados al sector avícola.

El viaje de Milei al Gigante Asiático, planeado para enero, vuelve a generar la ilusión de financiamientos a grandes obras y apertura a exportaciones argentinas. Un hecho que ocurre con cada nueva gestión local, aunque luego las inversiones no superen la fase del anuncio. En ese caso, en esta excurisón asiática, que será en el marco de la cumbre de la CELAC, las garras del león libertario llevarán pollos a China. O garras de pollo. Garras entre las garras. La meta garra, con perdón por la redundancia.

Pollos. El precio del pollo bajó el 4,6% en mayo y la producción aumentó el 6%, lo que genera una sobreoferta en el mercado interno. Los productores de pollo se ilusionan con el mercado chino.

"Se van a cerrar algunos negocios para el mercado del pollo, sobre todo el tema de las garras de pollo, que es algo que Argentina todavía no está exportando y cuya comercialización no está permitida en el país ni en los mercados europeos", expresaban desde el sector.

Las exportaciones de pollo se habían desplomado en 2023, y en 2024 la recuperación fue más lenta de lo esperado. La aparición de la influenza aviar llevó a la Argentina a perder el status sanitario de libre de esa enfermedad, y hubo mercados que se cerraron. La reapartura fue a cuentagotas, por eso las expectativas están puestas en 2025. Por eso el viaje del León genera revuelo en pollos y otros animales de la granja, como los cerdos. Es que la guerra comercial ente China y la Unión Europea impuso sanciones del país asiático a las exportaciones de carne ovina europea, y por supuesto reabrió expectativas para los chanchos de estas pampas.

Bonos, acciones y el "si todo sale bien"

El piso 26 de una torre en la calle Corrientes, cercana a Tribunales, volvió a ser el escenario donde se congregaron directivos de finanzas de empresas protagonistas del mercado local. Entre café italiano y pastelería de primer nivel, los ejecutivos comentaron que el fondeo en cuentas CERA para regularizar activos viene creciendo día a día, en el marco de la fase 1 del blanqueo. Luego del cierre de la primera etapa - 30/09, que luego se prorrogó hasta el 31/10 -, desde una las principales Alycs de la city notaron que "se aceleró la dinámica y se duplicaron las transferencias diarias".

El hombre que trajina oficinas de corredores bursátiles explicó que la mayoría de los clientes invierten en primer lugar en bonos corporativos (46%) y luego en títulos soberanos y Bopreales (43%). Pocos se animan a colocar dinero en acciones.

Según revelaron durante la mañana, las Obligaciones Negociables más elegidas son las de Pan American Energy 2029 (PN35O), YPF 2031 (YMCXO), Telecom 2031 (TLCMO), Transportadora de Gas del Sur 2031 (TSC3O), y Pampa Energía 2031 (MGCMO). En tanto, los títulos públicos preferidos son el Bopreal 2026 (Serie 3), el Bonar 2030 (AL30), el Global 2035 (GD35), el Bopreal 2027 (Serie 1C), y el Global 2030 (GD30). Por último, hubo consenso en que aquellos que se animaron a la renta variable, se inclinaron por las acciones de YPF, Pampa Energía, Central Puerto, Transportadora de Gas del Sur e IRSA.

"Si todo sale bien...", es la frase con la que economistas y empresarios abren cualquier charla, en la que en general avalan el rumbo económico pero dejan un margen de duda respecto al futuro. Aceptan los ejecutivos que las mejoras que ellos observan en las finanzas "no se reflejan en la economía real", donde los cambios "van a tardar un poco". "Más allá de las formas...", es la otra muletilla preferida para referirse al Gobierno. Los modos son cuestionados, aunque son en rigor una forma de abrir el paraguas ante un eventual descalabro generalizado. "No es fácil el contexto económico, porque hay que ver si esto se perdura", matizaba un directivo del mundo financiero.

Corazón italiano

El martes por la noche la marca italiana de vehículos deportivos Alfa Romeo ofreció un cóctel exclusivo en el salón principal del Arenas Studios, pegado a la autopista a La Plata y muy cerca del Riachuelo. Ese fue el escenario elegido para presentar en Argentina el nuevo modelo Alfa Romeo Tonale, una C-SUV híbrida, acorde a los tiempos actuales de movilidad sustentable y electrificación.

A tono con una épica de retorno a los noventa, la modelo Valeria Mazza, que estuvo custodiada por su esposo Alejandro Gravier, fue la maestra de ceremonias de una convocatoria austera en cuanto a figuras, como para asegurarse que nada ni nadie pudiera llamar más la atención que las estilizadas líneas del diseño del Tonale. Dijeron presente los actores Juan Minujín, Natalia Lobo y Julieta Cardinali, la modelo Floppy Tesouro, la diseñadora Cata Chavanne, el empresario Cristiano Rattazzi y su mujer Gabriela Castellani, y el directivo de la editorial Perfil, Agustino Fontevecchia, entre otros invitados.

El hijo de Jorge Fontevecchia y Rattazzi dedicaron un buen rato en la previa a intercambiar impresiones sobre la marcha de la economía nacional. Durante la recepción hubo bienvenida con tapas de salmón, trufas y cordero. Y lomo con puré y papas rosti como plato principal. De postre, helado de crema con merengue y limón. Para beber, vino tinto DV Catena y blanco Terrazas. Pero la barra de tragos fue el área más concurrida, donde logró muy buena aceptación el Penicilin, servido a la perfección por los bartenders.

Carolina Belcastro junto a Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la presentación oficial del nuevo Alfa Romeo Tonale en Argentina..jpg Carolina Belcastro, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, en la presentación del Tonale.

La marca del “cuore sportivo” cumplió en 2023 los 100 años desde su llegada a la Argentina, que fue uno de los primeros países fuera de Europa donde sus modelos conquistaron admiradores. Los invitados más memoriosos y fierreros recordaron que la compañía forma parte de la historia del automovilismo argentino, ya que Juan Manuel Fangio ganó su primer campeonato mundial a bordo de un Quadrifoglio.

Si bien el Tonale es novedad en Buenos Aires, en otros mercados está disponible desde el año pasado. La anfitriona Carolina Belcastro, presidenta de Centro Milano, comentó que las ventas de Alfa Romeo a nivel global crecieron un 30% desde que se lanzó el nuevo modelo. Además, el auto ya logró distinciones como las cinco estrellas euro NCAP, premio al mejor diseño, auto Europa 2023, entre otros galardones.

Para los amantes de los detalles técnicos, vale destacar que Tonale tiene dos niveles de electrificación y presenta una opción híbrida y otra opción híbrida enchufable Q4. La versión Mild Hybrid Vehicle (MHEV) combina un motor de combustión interna de 160 CV con un motor eléctrico, el cual permite iniciar la marcha, circular a baja velocidad y estacionar en modo 100% eléctrico garantizando un bajo consumo sin pérdida de potencia entre ambos. La versión híbrida enchufable con tracción integral Q4 ofrece una potencia total de 280 CV y una autonomía eléctrica de más de 80 km.

Centro de Pensamiento Peronista

Mientras se agita el movimiento en el PJ al calor de la interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, quienes buscarán no obstante consensuar una lista de unidad antes del sábado, tuvo lugar lanzamiento del Centro de Pensamiento Peronista "Juan Atilio Bramuglia" en el Instituto Juan Domingo Perón, que congregó a figuras peronistas del ámbito de las relaciones internacionales y la política exterior de Argentina, entre los que se destacan los cuatro excancilleres del peronismo, exministros, diplomáticos, exembajadores, diputados, senadores.

La bienvenida estuvo a cargo de Eduardo Valdés, actual diputado de la Nación, quien agradeció la masiva participación: “Bramuglia es una de esas personas que la historia ocultó, un hombre del socialismo que acompañó al peronismo”, y resaltó su figura como elemento central de la política exterior peronista. Luego tomó la palabra Lucía Corpacci, senadora nacional y presidenta del Instituto Nacional “Juan Domingo Perón”, quien llamó a “fortalecer el encuentro, debatir y ser conscientes que juntos podemos salir de este presente”. Antes, la exgobernadora de Catamarca había generado una polémica, al retuitear un mensaje de Cristina Kirchner que apuntaba contra el actual mandatario provincial (su suceror, de hecho), Raúl Jalil, por haber favorecido el veto de Milei al finaciamiento universitario.

La primera etapa la concluyó Kelly Olmos. El evento contó con la participación de Raanan Rein, historiador isrealí quien fue además autor de la biografía del primer canciller de Perón. En su exposición, resaltó la importancia de la figura de Bramuglia en el marco de su desempeño como Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre 1948 y 1949 cuando el mundo enfrentó uno de los primeros conflictos de la guerra fría a causa del bloqueo de Berlín.

cancilleres pj.jpeg Matías Capeluto, Santiago Cafiero, Rafael Bielsa, Eduardo Valdés, Jorge Taiana y Felipe Solá en el lanzamiento del Centro de Pensamiento Peronista Juan Atilio Bramuglia.

Luego de la intervención de Rein, con la moderación de Dolores Gandulfo, disertaron los cuatro cancilleres que se desempeñaron como ministros de Relaciones Exteriores en los últimos gobiernos peronistas: Rafael Bielsa (2003-2005), Jorge Taiana (2005-2010), Felipe Solá (2019-2021) y Santiago Cafiero (2021-2023).

También disertaron Archibaldo Lanus, Jorge Argüello, Franco Metaza, Daniel Filmus, Victorio Tacceti, Marilita Squeff, Guillermo Olivieri y José Luis Gioja. Y estuvieron entre el público dirigentes como los parlamentarios del Parlasur Gabriel Fuks, Ricardo Branda y Matias Sotomayor; los exvicecancilleres Pablo Tettamanti, Agustín Colombo Sierra, Alberto D'Alotto, Cecilia Todesca Bocco y Guillermo Chaves, los diputados nacionales Blanca Osuna, Micaela Morán, Roberto Mirabella, Juan Manuel Pedrini, Jorge Araujo, Silvana Ginocchio, Ricardo Herrera, Roxana Monzón, entre otros.

Diálogos con Conan: galgos flacos y veloces

- Padre, ¿usted está sacando a pasear a mis hermanos?

- Conan, yo no, no tengo tiempo. Solo lo hice un día, a las cuatro de la mañana. Me puse una galera, barba postiza, lentes negos y los saqué por Libertador, una vueltita.

- Igual tienen espacio en la quinta, ¿o no?

- Sí, Conan, espacio de sobra. ¿Pero por qué te preocupa tanto?

- Mire si los reconocen en la calle a mis hermanos, Padre, qué peligro.

- No te entiendo, Conan, qué pasaría si los reconocen.

- Somos perros pesados los mastines ingleses, Padre. No estamos para correr en velocidad.

- Conan, los kukas tampoco son muy rápidos, son como zombies. Y si te ven por acá te van a pedir fotos, los argentinos de bien te quieren.

- A mí no me va a ver nadie, Padre. Usted solo me ve.

- Bueno, Conan. Es lo mismo. A tus hermanos.

- Cuídelos, Padre. Sino, cómprese unos galgos, que son inalcanzables. Perros flacos y ligeros a prueba de manifestaciones.

- Me gusta la idea, Conan. Siempre quise preparar galgos para las carreras.

- Están prohibidas las carreras de galgos, Padre. Desde 2016.

- Las malas decisiones del comunista de Mauricio, Conan. Pero el Coloso Federico está trabajando en un decreto para desregularlas y que vuelvan a permitirse. Riñas de gallos, carreras de galgo, corridas de toros. Ingreso de capitales privados, Conan. Le falta la firma, nomás.

- Apúrese, Padre. Compre los galgos ahora, gana tiempo, los lleva a las carreras y se llena de plata.

- Conan, no hace falta. El otro coloso, Toto, me va diciendo cómo invertir. Ganamos millones este año, Conan. Las carreras serían para divertirnos. Nada más.

- Pero es maltrato animal, Padre.

- Nosotros buscamos la igualdad entre los hombres y los perros, Conan. El matratato tiene que ser igual para todos.

- Eso es lo que me gusta de usted, Padre. Derechos y obligaciones iguales para todos.

- Los derechos son cosas de zurdos, Conan. Obligaciones, sí, Conan. Obligaciones.