Javier Milei confirmó que viajará a China: "Es un socio comercial muy interesante"

El presidente Javier Milei se refirió a la relación con el gobierno chino. “ China es un socio comercial muy interesante. No exigen nada, lo único que piden es que no los molesten ”, afirmó el libertario durante una entrevista que brindó a Susana Giménez.

El político calificó a China de "socio comercial muy interesante", porque "ellos no exigen nada" y agregó: "Lo único que piden es que no los molesten". Además, confirmó que viajará a China para una reunión de la CELAC en enero próximo .

Wang destacó que su país mantiene "continuidad y estabilidad" en sus políticas hacia Argentina, así como las "sólidas" bases de su cooperación práctica y la complementariedad de sus economías.

Mondino, según la nota oficial difundida por Pekín, afirmó que su país valora el mercado chino y dio la bienvenida a que las empresas del gigante asiático inviertan y hagan negocios en Argentina.

Desde que llegó al poder, el 10 de diciembre de 2023, Milei se ha alineado en materia de política exterior con Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y el "mundo libre" frente a los "pactos con comunistas".

Javier Milei con Susana Giménez: pobreza, economía, su "sorpresa" sobre China y la relación con "Yuyito"

La "diva" de la televisión argentina presentó el domingo la grabación del encuentro exclusivo que mantuvo el jueves pasado en la Casa Rosada con el jefe de Estado, del cual hasta el momento solo se conocía la foto de ambos saludando desde el balcón de la Casa de Gobierno, en paralelo a la difusión de las cifras de pobreza del 52,9%, el peor indicador en dos décadas.

La entrevista, grabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, duró poco menos de 30 minutos y transitó por distintos temas, entre ellos el índice de pobreza que difundió el INDEC la semana pasada y la actualidad económica, con indicadores en caída. "Recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas. No es un tema menor. Si hubiera estallado, estaríamos hablando de 95% de pobres", dijo en primer lugar Milei.

Luego, ante el comentario de la conductora sobre el 52,9% de pobres, el mandatario se desligó de las responsabilidades sobre el aumento de la cifra y pidió recordarle a la gente que "la pobreza no se genera en un día ni se elimina en un día". Y, al mismo tiempo, culpó a los gobiernos que lo antecedieron al señalar que no se puede revertir 100 años en 9 meses: "No hago magia".

Respecto a la evolución de la economía, aseguró que "los indicadores muestran que se tocó piso en abril y mayo". Además, se atrevió a pronosticar que "de acá en más solo quedan buenas noticias".

Ante las definiciones económicas de Milei, la actriz le recordó que, a pesar del pronóstico a futuro, la actualidad de los argentinos no es buena, en especial la de los jubilados. Sin embargo, tal y como afirmó semanas atrás cuando vetó el aumento a las jubilaciones, el Presidente le retrucó: "La jubilación se triplicó en dólares".