PJ: contacto Cristina Fernández de Kirchner-Ricardo Quintela para evitar la interna

Peronismo opositor

Cristina y Quintela, en cambio, comparten el mismo perfil opositor a Milei y por eso existe entre ellos un pacto de no agresión. La intención de ambos es evitar en el peronismo una interna que terminaría beneficiando al Gobierno y, por eso, mañana habrá un contacto clave entre ambos.

La expresidenta intentó comunicarse con el gobernador de La Rioja el viernes pasado a través del teléfono de su secretario. Mañana será el turno de Quintela quien se pondrá en contacto con Cristina para intentar explorar una lista de unidad.

Es tiempo de oir al Pueblo Peronista

Mientras tanto, Cristina sumó el apoyo de los PJ de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, CABA, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco Catamarca, San Juan y Corrientes. Quintela logró el aval de los peronismos de La Rioja, Salta, San Luis y Misiones, entre otros.

"La gravedad de la situación del pueblo y de la Nación, impone la necesidad de buscar la unidad de acción de las fuerzas nacionales y populares. La situación sociopolítica y económica del pueblo y de la Nación es muy complicada. La nueva experiencia de extremo ajuste disfrazada de ideología anarco-libertaria que lidera Milei, ha profundizado cuanto problema teníamos los argentinos. Con el objetivo claro de favorecer los negocios del capital concentrado, avanza a paso firme generando desde hace un año, una gigantesca transferencia de recursos de miles de millones de dólares desde las mayorías populares a ese grupo de empresas privilegiadas", advirtió a través de un comunicado el PJ neuquino.

Crítica al Partido Justicialista

La semana pasada, tras el operativo "clamor" lanzado por dirigentes kirchneristas para que la expresidenta lidere el PJ, Cristina Kirchner publicó una extensa carta pública en la que hace un repaso por la historia reciente en el país, concluyendo con un análisis sobre la actualidad y el futuro del justicialismo.

En la última página del escrito, bajo el subtítulo "Enderezar y ordenar" afirmó: "Así las cosas, hoy el peronismo sólo gobierna 5 de las 23 provincias argentinas y perdió la mayoría en la Cámara de Senadores; siendo esta una situación de pérdida de representación institucional inédita en el período democrático".

Sobre este punto manifestó: "Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes".

Quintela reveló que se enteró de la postulación a través de un mensaje de X del senador Eduardo Wado de Pedro. "Tiene una magnitud que excede al PJ. No creo que ella deba rebajarse a conducir el partido, cuando conduce un espacio mayor", sentenció.

Sobre las formas en las que se postuló la exvicepresidenta, Quintela analizó: "Pensé que iba a convocar a los gobernadores, intendentes, legisladores, y gente de la CGT, para que pudiéramos sentarnos en una suerte de plenario, para explicar, no sucedió. Yo la respeto muchísimo, la aprecio, tuvo una brillante historia argentina".

"No tenía previsto (su postulación), de saberlo, me ponía a las órdenes de ella", admitió posteriormente. Sumergido en el debate, el gobernador afirmó que el lunes buscará comunicarse con Cristina para debatir el futuro del partido. En cuanto a su postulación, Quintela aseguró que se encuentra en un "camino sin retorno". "No busco el apoyo de los gobernadores sino de las bases. No los quiero comprometer, ningún gobernador se ha expresado. Hay que dejar que sea así. Son todos compañeros y amigos", agregó