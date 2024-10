Charlas de quincho: Maslatón 2025, Colapinto en Vaca Muerta, Karina expande LLA

Conan propone otro ping pong de preguntas y respuestas.

Karina, de gira federal

Luego de su primer discurso público en Parque Lezama, Karina Milei se envalentonó y arrancó una gira que la llevó a agarrar el micrófono una vez más, en esta oportunidad en Santiago del Estero, que fue la primera parada de su tour.

En el entorno de la funcionaria se armó revuelo el fin de semana porque la actividad que compartió junto a Martín Menem se difundió por el canal oficial de Presidencia, cuando en realidad era un mitin partidario.

En Casa Rosada consideran que, pese a los errores en la lectura, la secretaria de Presidencia “lo hizo bien” y hasta hacen chistes con que la historia la pone a la par de Cristina Fernández de Kirchner, quien aspira a presidir el PJ. “Dos mujeres al frente de los dos partidos más convocantes”, fantasean en Balcarce 50.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LLibertadAvanza/status/1842632439468040617&partner=&hide_thread=false Karina Milei en Santiago del Estero: “No nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble que ellos, caminar por todos lados y llenar el Congreso de diputados y senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”.



Sumate a esta batalla:… pic.twitter.com/UPKQgtjbjB — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 5, 2024

De hecho, hubo quienes notaron un parecido muy similar en el discurso que dio la hermana del Presidente el sábado con la palabra de la exmandataria. Desde Santiago del Estero, la libertaria sostuvo: “Quiero que les quede bien claro, tenemos que estar organizados porque no van sólo contra Javier Milei, van contra todos los argentinos”. Algo parecido sostuvo Cristina hace dos años en el marco de la causa Vialidad, cuando aseguró: “No vienen por mi, vienen por ustedes”.

Pero la gira de Karina Milei no termina acá. Porque Entre Ríos se prepara para recibirla el próximo 2 de noviembre, para cuando esperan tener listo el partido La Libertad Avanza en la provincia. Incluso la agenda de la secretaria General de la Presidencia podría modificarse y adelantar un día el viaje, ya que se la espera en jornada previa en la ciudad de Santa Fe.

Expansión de YPF de la mano de Colapinto

Vaca Muerta se sigue expandiendo. La segunda reserva a nivel mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional tiene al presidente de YPF, Horacio Marín, de recorrida por Europa buscando compradores de GNL para potenciar el desarrollo del yacimiento. El próximo mes, la petrolera que pertenece en un 50% al Estado argentino sumará al piloto de Fórmula Uno Franco Colapinto, como nueva cara de la compañía. Además planea estrenar en los próximos meses un centro de control y monitoreo de alta tecnología del yacimiento desde la torre de Puerto Madero.

El titular de YPF también está cerca de cerrar un acuerdo para abrir la primera oficina de YPF en Londres, capital mundial de las operaciones de GNL donde estaría el futuro energético del país. Marín apuesta a un modelo de industrialización de la explotación de los pozos no convencionales que sumaría a Toyota como socio estratégico.

El denominado plan 4x4 del titular de YPF se basa en la explotación de Vaca Muerta como el negocio más rentable de la empresa y como el futuro energético del país. Para eso se avanza en una gestión activa del portafolio para actualizar y detectar los proyectos sin valor agregado y con alto costo de producción lo que derivó en la venta de los campos maduros en provincias como Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Mendoza y Tierra del Fuego. El tercer eje del plan es la maximización de la eficiencia tanto en el upstream como en el downstream de las operaciones. Y la fase final del plan es el proyecto Argentina GNL, que tiene a Marín buscando socios y compradores en Europa, y que esta semana sumará a Diana Mondino en la India con gestiones a cargo del embajador Mariano Caucino.

Horacio Marín YPF Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, busca apalancar en el exterior el proyecto de GNL.

Vaca Muerta es una obra de ingeniería que genera orgullo no solo en la cúpula empresaria de YPF sino también entre sus trabajadores. Al contar con más recursos de gas que de petróleo, es clave el proyecto de licuefacción de exportación para poder monetizar ese recurso estratégico. Con ese objetivo, YPF ya logró un aumento del 56% en la producción no convencional de shale gas y shale oil. Pero para eso se requiere más infraestructura en perforación y transporte. Se proyectan unos 30 mil millones de dólares de exportaciones de GNL y petróleo al 2030, una verdadera revolución en la balanza comercial del sector energético teniendo en cuenta que actualmente solo se explota el 8% de la superficie de Vaca Muerta a través de socios como Chevron, Shell, Petronas y Halliburton como proveedor. Con 2170 pozos explotados entre todas las operadoras, se estima que el yacimiento cuenta con un potencial de 16000 pozos en una extensión de 30 mil kilómetros cuadrados para extraer el recurso.

El desafío de Marín en Europa no es sencillo. Hasta 2031 harían falta unos 50 mil millones de dólares de inversión. En el gobierno nacional esperan que Vaca Muerta Sur ingrese en el RIGI y lleguen parte de las inversiones necesarias. Hasta ahora Petronas se niega a invertir en una planta de licuefacción y se espera la llegada para 2027 de un buque de la empresa Pan American Energy (PAE) para comenzar con ese proceso y poder potenciar la exportación. Si Petronas no continua en el proyecto, se esta negociando con otras dos empresas grandes del sector para que sean socias o compradoras.

Para eso Marín mantuvo la semana pasada reuniones de alto nivel con empresas del sector en Italia, Alemania, Hungria y Turquía, paises interesados en la compra de GNL.

Apuesta por la India

Tambien la India es una plaza interesada en el gas no convencional de la Argentina, como ya que mencionó en un quicho de agosto, el que narró el ágape que ese país asiático organizó para celebrar un nuevo aniversario de su independencia. Marín ya estuvo en la India con el embajador Caucino buscando socios y alli estará Diana Mondino esta semana para tratar de cerrar algún acuerdo bilateral en materia energética. La Canciller será recibida esta semana por su par, el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y por otras altas autoridades locales, con el objetivo de consolidar los lazos bilaterales e incrementar el comercio y las inversiones.

La visita de la Canciller se da en el marco, además, del 75º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que se conmemora este año. Mondino estará acompañada por el Embajador argentino en la India, Mariano Caucino, y por una comitiva de empresarios de nuestro país. Este lunes en Nueva Delhi, Mondino tendrá una reunión con su par, Subrahmanyam Jaishankar, para abordar la amplia agenda bilateral: Argentina e India son socios estratégicos y el mercado indio es el cuarto destino de las exportaciones de nuestro país. También mantendrá encuentros de trabajo con el ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri -quien ya se reunió con Marín- y con el ministro de Agricultura, Shivraj Singh Chouhan. Con ellos analizará las oportunidades para seguir incrementando el comercio bilateral en áreas como hidrocarburos, desarrollo del litio, agroindustria y maquinarias.

francos villarruel la india.jpeg Cúneo Libarona, Villarruel y Francos, junto al embajador de la India, Dinesh Bhatia, y su esposa, durante los festejos en Buenos Aires por el aniversario de la independencia de ese país.

El martes, la Canciller presidirá dos eventos con empresarios e inversores locales, en donde ofrecerá un panorama detallado de las reformas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei y de las oportunidades del nuevo clima de negocios. Además, la Canciller será recibida por el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goya. Ambos analizarán las posibilidades de diversificar el intercambio económico e intensificar la relación entre los sectores privados de Argentina e India.

Con 1,4 billones de habitantes India superó a China en tamaño de su población en 2023 y se convirtió en el país más poblado del mundo. El gobierno del primer ministro Narendra Modi (quien consiguió este año un tercer mandato consecutivo) exhibe el récord de acumular un crecimiento económico formidable en las últimas décadas, convirtiendo al país en la quinta economía a escala global. India aspira a desplazar a Japón y Alemania y consolidarse como la tercera potencia económica al finalizar la década. En tanto, un informe del Financial Express publicado en India horas antes de la llegada de la ministra argentina indica que son el Litio y la energía los impulsores clave de la cooperación bilateral.

De acuerdo con la publicación, la visita de Mondino subraya la creciente asociación entre Argentina y la India, especialmente en el litio, un recurso central para el cambio global hacia la energía renovable y los vehículos eléctricos. Argentina, parte del famoso "Triángulo del Litio", cuenta con algunos de los depósitos de litio más ricos del mundo. Las empresas mineras indias ya han establecido una presencia en la provincia argentina de Catamarca, explorando el litio mientras buscan oportunidades en el cobre y el oro. El reciente Memorando de Entendimiento (MoU) entre JEMSE, una empresa estatal argentina, y Khanij Bidesh India Ltd. (KABIL) tiene como objetivo fortalecer los vínculos comerciales y fomentar el desarrollo tecnológico en el sector del litio.

Tiembla Milei: ¿Maslatón 20205?

La Unión del Centro Democrático, más conocida como la UCeDe, se entusiasma por el vigor que tomaron los movimientos liberales y ligados a la derecha, y que llevaron en estas pampas a Javier Milei a la presidencia. Por eso, desempolva los retratos y otras reliquios y ahora apuesta a jugar en las elecciones 2025.

Por supuesto, para La Libertad Avanza, ya conformado como partido nacional, puede ser un dolor de cabeza, ya que podría partirle el voto libertario. La UCeDe podrá aglutinar a los desplazados por el triángulo de hierro del Gobierno, y de mínima molestar. Claro, en el Gobierno ya intuyen los fantasmas de la aparición de listas de liberales financiadas por el peronismo. Algo así sospechaban algunos mal pensados sobre el propio Milei, a quien elucubraban como una idea de Sergio Massa para restarle votantes a Juntos por el Cambio, hasta que monstruo creado se los comió a todos. Teorías conspirativas de las que sobran.

Maslaton UCeDe.jpeg Unión del Centro Democrático

En ese contexto, un acto del espacio fundado por Álvaro Alsogaray contó con la participación de Carlos Maslatón quien, como indicó, “hacía más de 30 años que no pisaba el local partidario”, colmado de afiliados y simpatizantes. La charla fue muy distendida, rememoraron los años de oro de la UCeDe, momentos en que el partido liberal tuvo una influencia determinante en las políticas públicas implementadas por Carlos Menem, "que permitió liberar la economía y un crecimiento inédito de la Argentina". También hubo un momento de análisis de la actual gestión económica, a la que considera inadecuada y que “terminará en fracaso”.

A la pregunta del público, sobre si iba a volver a la actividad política, Maslaton evitó dar definiciones terminantes, quedando en el aire un “Ni”. Seguidamente tomó la palabra el presidente del Comité Nacional, Andrés Passamonti, quien le manifestó que las puertas de la UCeDe estaban abiertas y a su disposición. “Somos auténticamente liberales, no pensamos en alianzas, iremos a recuperar ese 22% de votos que supo tener el partido y que le permitió obtener varias bancas en la cámara de diputados y en la legislatura porteña, los vecinos de la Ciudad , volverán a tener voz y voto, volverán a sentirse verdaderamente representados “, manifestó Passamonti.

El evento culminó, con la entonación de la marcha de la UCeDe, entonada por el propio Maslaton y todos los asistentes. “Proceda”, cerró.

Entre Ríos: entre el PJ y el Presupuesto

El peronismo está en pleno debate interno. El operativo clamor por Cristina para que presida al PJ deja a los gobernadores bajo presión, en especial a Axel Kicillof, mientras que el riojano Ricardo Quintela se muestra dispuesto a competir contra la expresidenta. Un fuego en el partido como el que catapultó a otro riojano, a Carlos Menem, cuando batalló como un caudillo federal de patillas contra el bonaerense histórico Antonio Cafiero en 1988.

En ese marco, en la capital de Entre Ríos se dio un encuentro peronista en torno al debate del Presupuesto, poco antes de que las redes sociales explotaran con kirchneristas rogándole a Cristina Kirchner que conduzca el PJ. “El Presupuesto Nacional 2025 y su incidencia en las provincias”, fue el tema convocante en una charla debate en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, que tuvo a Diego Bossio y a Roberto Felleti como disertantes y a Guillermo Michel como moderador. Un dato llamativo fue la presencia de todos los intendentes peronistas de la provincia. "Acá está el 90% de los votos del PJ", bromeaba uno de ellos.

“El equilibrio fiscal es importante, pero no alcanza. Más de la mitad del país es pobre y hacen falta políticas que reactiven la actividad económica”, aseguró Diego Bossio, exdiputado y exdirector ejecutivo de Anses, ante los intendentes peronistas que escucharon preocupados por la reducción -aún más- de la obra pública y la transferencia de recursos que prevé el Presupuesto 2025. “El proyecto luce demasiado optimista por el crecimiento y la inflación prevista, que es de 1,4% mensual”, agregó Bossio ante un público integrado además por diputados y senadores provinciales, dirigentes políticos y estudiantes, que también degustaron un menú regional: empanadas de tararira y surubí a la napolitana, regados con tannat, esa noble cepa emblema del Uruguay que gana terreno en el Litoral.

felletti bossio michel.jpeg Roberto Felleti estrecha manos con Diego Bossi. En el medio, Guillermo Michel, el moderador.

A la consulta de un intendente sobre qué estrategia es posible plantear como opositores, Roberto Felleti reflexionó: “Es necesario plantear un transversalistmo federal. El tipo de desestructuración que está sufriendo la Argentina no solo va a golpear a una región o a una provincia o puede discutirse aisladamente. Es necesario recomponer un Pacto Federal y para eso hay que ser transversales”, expresó el economista, en lo que parece ser un guiño a Quintela, quien apuesta por ampliar el partido con una convocatoria menos cerrada que la que propone Cristina Kirchner.

Por su parte, Michel señaló que el objetivo de esta jornada fue “acompañar al reclamo provincial y al reclamo municipal de que se cumpla el federalismo en este presupuesto”. "El Presupuesto quiebra la transferencia a las universidades, a las cajas provinciales jubilatorias y además tampoco se cumple con lo firmado recientemente con el gobierno provincial ya que de 173 obras que firmó el gobernador con el jefe de gabinete hace menos de 3 meses, en el presupuesto solo hay 23”, dijo el exdirector de Aduanas, que así apuntó a Rogelio Frigerio, mandatario del PRO, en una suerte de batalla doméstica.

Finalmente, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, anfitriona del evento sostuvo: “Está claro que ningún país solamente puede pensar en controlar el gasto y combatir la inflación, sino que tiene que pensar en cómo crecer, cómo desarrollarse, cómo asistir a los propios, cómo producir igualdades”.

Diálogos con Conan: ¿Libros o alpargatas?

- Padre, que le parece si hacemos un ping pong de preguntas y respuestas.

- Acepto, Conan. Antes jugábamos siempre, ¿te acordás?

- Claro, Padre. Me acuerdo. Pero no se ponga nostálgico, ¿sí?

- Dale, Conan.

- ¿Libros o alpargatas?

- Ya empezamos... no acepto dicotomías peronistas ni kukardas, Conan.

- Por sí o por no, Padre. Respuesta cortita, le metemos ritmo.

- No es así, Conan.

- Bueno, Padre. Elija una opción, no es tan difícil. Siempre la complica, ¿se da cuenta?

- A mí no me corren con esa, Conan. Yo arraso: ni libros ni alpargatas. Ni estudiantes, ni trabajadores. No me caen bien ninguno de los dos.

- No puede arrasar con todo, Padre.

- Ya no hacen falta universidades, Conan. El mundo cambió. Tenés la Inteligencia Artificial que te responde todo, hay páginas como Rincón del Vago que te resumen un libro. ¿Sabés cuántos miles de millones nos podemos ahorrar, Conan?

- Eso es verdad, Padre. Pero usted fue estudiante alguna vez...

- Más o menos, Conan. A mi en la universidad pública no me querían. Y ahora tengo hasta un doctorado sin haber leído una línea.

- Y ahí está, es el amo de todo este bendito país. Ni usted ni muchos de los que tiene alrededor necesitaron de los libros.

- Perfecto, Conan. Vas entendiendo.

- ¿Y las alpargatas, Padre?

- Lo peor de nuestra tradición, Conan. Patasucias, gente con olor en los pies. Gauchos brutos. Tampoco van las alpargatas: zapatillas, zapatos... una ojota para ir a la playa. Pero alpargatas... nunca.

- Se pone muy literal, Padre.

- Es la única forma de entender el mundo, Conan. Alpargatas, no. Libros, tampoco.

- Pasamos a la segunda, Padre.

- Dale, Conan.

- ¿Cristina o Quintela?

- Es mucho, Conan. No voy a hacer este ping pong kukardo. Igual ya sabés mi respuesta...