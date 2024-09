Charlas de quincho: ágapes diplomáticos, interna en las redes y los huesos del asado

Semana de quinchos variados, muchos de ellos de corte diplomático, que sucedieron en Buenos Aires . Festejos de Armenia, de Chile y de China , que congregaron a funcionarios del gobierno, embajadores varios, jefes militares, quienes entre canapés étnicos dialogaron sobre los problemas domésticos, que se acumulan y no ceden.

No obstante, a diferencia de la carne "algo pasada" y por lo tanto tirando a seca que se sirvió allí, lo más jugoso de los últimos días fue la cena de Olivos, el asado épico a los 87 héroes que blindaron el veto de aumento a los salvajes jubilados (en rigor, fueron 71 los mártires que se sumergieron en achuras y carnes a la parrilla). Además, no se trató de un quincho metafórico (ni metafísico), sino de un quincho literal, ya que los diputados libertarios, del PRO y los amigos radicales se reunieron con la mesa chica de Javier Milei en ese recinto de la quinta presidencial: el quincho, valga la redundancia. Pero ya esta sección abundó sobre el tema, por la urgencia y la relevancia informativa que suscitaban ubicaciones en la mesa, atuendos, discursos y demás. Por eso, se recomienda ahondar en "el asado de los héroes, escotes, ensaladas y el tío borracho" .

En el plano internacional, hubo también una cena en Buenos Aires, donde el candidato a presidente del Uruguay Yamandú Orsi llevó tranquilidad a los empresarios respecto a la estabilidad económica que se mantendrá en el paisito en caso de ganar las elecciones. También hubo otro encuentro pintoresco en el Hipódromo de Palermo , donde Renault celebró un importante anuncio de inversión para fabricar una pick up en Córdoba.

Conan reclama huesos y cuestiona la literalidad de su Padre.

Ironías internas y problemas de pareja

Decidido a echar por tierra los rumores de distanciamiento entre el jefe de los ministros Guillermo Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo, el Gobierno difundió esta semana una foto en la que se los puede ver abrazados y sonrientes junto a Karina Milei en una de las reuniones de la mesa chica del Gabinete. La imagen fue subida a las redes sociales por Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete del Interior, quien publicó con ironía “todos peleados”.

Mano derecha de Francos, Catalán dio un paso al frente en las últimas semanas y elevó su perfil público. Además de humoradas en X y apariciones en los medios, el funcionario participó de reuniones con diputados, senadores y gobernadores por el Presupuesto 2025, e incluso dijo presente en el encuentro del Ejecutivo por el conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas. Fue su jefe político quien le hizo lugar en estos encuentros, y especialmente le pidió que lo reemplace durante su internación.

En Balcarce 50 aseguran que “justo antes de que le agarre el patatús”, Francos tuvo un entredicho con Manuel Adorni, quien lo desautorizó públicamente al afirmar que podría haber cambios en el decreto de acceso a la información pública. Desde entonces, se mostró acompañado por Catalán, nutriendo así su comitiva frente al triángulo de hierro que componen los Milei junto a Caputo.

No obstante, el jefe de Gabinete hizo una ofrenda de paz el día del asado a los héroes en la Quinta de Olivos y le pagó el cubierto -valuado en 20 mil pesos- a Santiago Caputo. El asesor presidencial no tenía pensado ir al ágape, pero cambió de parecer. “Me obligaron, yo hago lo que me dicen”, se lo escuchó afirmar.

La crisis entre Pampita y Roberto García Moritán llegó a los pasillos de la Casa Rosada. El miércoles por la mañana el ministro de Jorge Macri ingresó sonriente con rumbo al despacho de Lule Menem. Al salir, reconoció ante la prensa acreditada que estaban pasando “un mal momento” pero confío en que “se va a solucionar”.

Incluso el empresario y legislador buscó complicidad entre los periodistas. “¿Ustedes están casados? ¿Nunca tuvieron una crisis de pareja?”, indagó ante la sorpresa de acreditados.

Armenia festejó su independencia

Con el refinado marco de uno de los salones del Alvear Palace Hotel, el martes se celebró el 33 aniversario de la Independencia de la República de Armenia con la presencia de varias personalidades de la política y el mundo empresario que se reunieron para una conmemoración que los años pasados, por motivos bélicos en Nagorno Karabaj, había mantenido perfil bajo. Sobre el conflicto con Azerbaiyán fue la primera referencia que hizo en su discurso el anfitrión, el embajador Hovhannés Virabyan. En primera fila, pero sin aguardar luego a degustar las islas con fiambres, ragú y algunas pastas, todo regado por vino Kaiken y champagne para quien gustara, participó de la presentación del acto el jefe de Gobierno Jorge Macri y varios secretarios de Estado, entre los que estaba el influyente viceministro de Justicia Sebastián Amerio, casi el principal enviado del gobierno de Javier Milei.

A los agradecimientos de rigor y a los himnos de ambos países interpretados por la orquesta Aeropuertos Argentina, cuyo mecenazgo corresponde a Eduardo Eurnekian, siguieron los buenos deseos de trabajo conjunto en materia diplomática que van a desembocar en una ronda de negocios de empresarios armenios en el país, en el tramo final del año. El embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, llegó con el evento arrancado, pero se sumó a una nutrida comitiva de embajadores que, por supuesto, incluía al vicecanciller Leopoldo Sahores, la cara visible en el evento de Diana Mondino. De viaje, al embajador argentino en Armenia, Rafael González Alemán, lo representó su familia, con poco tiempo de instalación en Erevan.

Con barra de cocktails especialmente diseñados con dosis de bebidas espirituosas (y fuertes) de origen armenio y música con reminiscencias al charleston, los invitados departían acerca de cuestiones comunes a ambas naciones, que cuentan con lazos de hermandad y destacada participación en el mundo empresario local. Hasta el final, un animado Teddy Karagozian –líder en el rubro textil- amenizaba entre los distintos grupos, entre los que se contaba el vicepresidente del Museo del Holocausto Guillermo Yanco, que además es esposo de Patricia Bullrich.

Se escabulló otro armenio conocido: Carlos Melconian, invitado de rigor a este tipo de encuentros de colectividad, lo mismo que el ex camarista León Arslanian que posó para los fotógrafos. el economista debe haber celebrado que no hubo tiempo para que los invitados a la recepción le pidieran diagnósticos de la economía con su clásica metáfora de fideos con tuco. Había agnolotis en la mesa caliente. La cantidad de embajadores citados -Italia, Israel, Serbia, Unión Europea, Kuwait, Bulgaria, Hungría, Irlanda, Suecia, Francia y Marruecos -atiborró de autos diplomáticos la entrada del Alvear, donde Waldo Wolff aseguraba el operativo de seguridad. Representantes religiosos ecuménicos y hasta el senador libertario Bartolomé Adbala dio el presente luego de una semana difícil en la que debió desprenderse de parte de su staff tras confesar que estaban contratados en el Senado para su campaña política.

La ansiada estabilidad uruguaya

El descenso de la inflación y el superávit fiscal no terminan de convencer a los empresarios argentinos que siguen mirando con cierto anhelo al confiable Uruguay. Así lo demostraron los 110 hombres y mujeres de negocios que se reunieron a escuchar al candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el hotel Sheraton.

Yamandú orsi.jpg Yamandú Orsi tranquilizó a los empresarios argentinos.

El objetivo era conocer si las condiciones para seguir invirtiendo del otro lado del charco se iban a sostener con un cambio en el signo del gobierno. Y se llevaron tranquilidad del encuentro. "Debemos mantener el marco fiscal y normativo que hoy rige. No veo razón y no va a haber razón si me toca dirigir los destinos de mi país para modificar un mercado financiero libre", prometió el delfín de Pepe Mujica.

También trazó su plan de relaciones bilaterales con un ejecutivo adverso en lo ideológico como el de Javier Milei, en caso de vencer en las elecciones: "A nadie se le puede ocurrir gobernar Uruguay teniendo una relación dificultosa con la Argentina", afirmó, mientras los empresarios asentían con satisfacción.

Inversión con la camiseta puesta

El Hipódromo de Palermo vistió una de sus mejores galas durante el evento que organizó Renault Argentina para anunciar una inversión de u$s350 millones destinada a la fabricación en el país de un nuevo modelo de pick up de media tonelada.

Lo que primero llamó la atención de los invitados que fueron llegando muy puntualmente a la cita fue la cuidada organización del ingreso. El acceso para la acreditación se hacía por grupos para evitar amontonamientos y rápidamente se podía pasar a los living rooms armados en los jardines que rodean la pista frente a la Tribuna Oficial. Sillas y sillones tapizados de gris acero, ubicados sobre alfombras, ofrecían comodidad a los invitados que podían apoyar sus copas en mesas bajas decoradas con flores y estatuillas del tradicional rombo que identifica a la marca francesa de automóviles.

Allí eran recibidos por camareras que ofrecían una copa de bienvenida, que podía ser agua o espumante de Chandon. No hace falta aclarar cuál de las dos opciones tenía mayor aceptación, con ayuda del clima primaveral de ese mediodía palermitano. De a poco se fueron armando los grupos de afinidad. La mayoría eran representantes de concesionarias oficiales de todo el país. Pero también había empresarios, industriales y sindicalistas del sector que disfrutaron del agasajo.

En la mesa principal estaban las autoridades de Renault y los invitados especialísimos. Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina, ofició de dueño casa, aunque la máxima autoridad presente por la automotriz fue el brasileño Luiz Fernando Pedrucci, el CEO de Renault América latina.

Entre los invitados de ese círculo estaban funcionarios del gobierno nacional (un rato antes los directivos de Renault habían visitado en el Palacio de Hacienda al ministro de Economía, Luis Caputo), la vicegobernadora de Córdoba (provincia donde Renault tiene su fábrica Santa Isabel), Myrian Prunotto; y el embajador de Francia en Buenos Aires, Romain Nadal.

El anuncio contó con un notable despliegue de tecnología. Desde el escenario con pantallas superpuestas que podían transportar al orador a moverse entre los robots de la planta de Santa Isabel, caminar sobre el prototipo de la pick up Niágara o simplemente quedar rodeado por dos gigantescas banderas de Argentina.

Mientras, abajo del estrado, circulaban las bandejas con empanadas de salmón, bocaditos de trucha ahumada, mini hamburguesas, causa peruana, entre otras delicias. El catering estuvo a cargo de la firma Faena, que además sirvió generosamente su propio Malbec Reserva Faena cosecha 2022.

Bailarines de tango y folklore animaron la reunión antes de los discursos. Y también una tropilla de jinetes que apareció sigilosamente en la pista de carreras, por detrás de los invitados que en ese mismo momento estaban mirando imágenes de caballos corriendo por la Pampa Húmeda. “Qué realista todo, si hasta me parece estar oliendo a los caballos”, comentó un distraído que no apartaba la mirada de la pantalla.

En medio de tanta celebración, no había espacio para conflicto de ninguna naturaleza. O casi. Pero se resolvió con buen humor. Fue cuando Sibilla le hizo un regalo “sorpresa” a su jefe regional, Luiz Pedrucci: una camiseta de la selección argentina con el número 10 en el dorsal y el nombre Niágara. “Le habíamos regalado una igual al ministro Caputo y Luiz dijo que también quería tenerla. Así que ahora se la entregamos”, dijo Sibilla. Y agregó: “Es la más nueva. Tiene las tres estrellas”, agregó.

El brasileño la tomó en sus manos y la abrió para las fotos. La mostró de frente y dijo: “Esto también está muy lindo”, y señaló el logo de la FIFA con la imagen de la copa, con la tranquilidad de saber que su país conserva el récord de cinco copas del mundo en su haber. No hubo camiseta de regalo para el embajador de Francia, al menos en público. No hubiera sido necesario.

Boric, la Cordillera y Milei

José Antonio Viera Gallo abrió varios salones y el jardín del edificio de la embajada de Chile en la calle Tagle para recibir invitados por el festejo del Día Nacional, 214° aniversario de la Independencia del país trasandino. Hubo menú de excelencia, típicos sabores chilenos, por caso el infaltable ceviche, shot de mousse de palta y camarón, saladitos de salmón rosado del Pacífico, otros de jamón, empanaditas y mesa de dulces.

Delicias que aprovecharon centenares de invitados entre ellos del clero, el Nuncio Apostólico en Argentina, Miroslaw Adamczyk, uniformados, el jefe del Estado Mayor Conjunto brigadier general Xavier Isaac y el subjefe, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, el secretario general naval, contralmirante Enrique Balbi. Se podía advertir al exjefe del Ejército Martín Balza porque los uniformados se apartaban para no cruzárselo, tan marcado quedó el rechazo a su gestión. Muchos embajadores; Wang Wei (China), Marc Stanley (Estados Unidos), Romain Nadal (Francia), Fabrizio Lucenti (Italia), Julio Glinternick Bitelli (Brasil), y Amador Sánchez Rico, (Unión Europea).

Circuló buen vino chileno y una barra fue el éxito total. Vueltas y más vueltas de pisco sour y margaritas aflojaron el protocolo y el ambiente se tornó más festivo, tanto que se podía medir por frecuentes ruidos de copas rotas y algún penduleo involuntario.

La amenidad y calidez del anfitrión, un socialista moderado que ya estuvo al frente de la embajada de Chile entre 2015 y 2018 mostró su rol de puente de diálogo y entendimiento de dos presidentes diametralmente opuestos. Se advertía por el trato de intimidad dispensado a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, junto al vicecanciller, Leopoldo Sahores. Viera Gallo dio un discurso breve basado en el valor de la amistad y la unión a ambos lados de la cordillera, recordó que este año se celebran 40 años del Tratado de Paz y Amistad el instrumento que afianzó la relación entre los dos países, y estableció una relación ejemplo de integración, cooperación y confianza mutua. Explicó que la tradición en el día nacional es decir unas coplas, beber chicha y comer asado.

Él mismo dijo algunas y anunció “a un joven más talentoso que recitará las suyas”, puso en pantalla la trasmisión del presidente Gabriel Boric y sus coplas al pueblo chileno: “Chile tiene que aprender de sus errores pasados y a paso firme y confiado hacer real la promesa de compartir la riqueza de los más privilegiados. Por eso es que día a día trabajamos con cariño por el bien de nuestros niños su futuro y alegría”.

“Insistamos con porfía en vencer desde el Estado al crimen organizado y en redoblar las gestiones para mejorar las pensiones de todos los jubilados”, señaló también. En ese punto del recitado se palpaba el rumor (y algún aplauso) de los presentes en toda la embajada por la última reflexión de Boric, que se insertó justo en la llaga de la cruzada por el déficit cero: el veto de Milei a la reforma jubilatoria.

Con presencias como José Vila, secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete, un funcionario que se sabe bien informado, Diego Guelar exembajador en China de eterno blazer y pantalón caqui, Federico Pinedo, representante del Gobierno argentino ante el G20, y Rosana Bertone, ex gobernadora de Tierra del Fuego, era natural el interés por datos privilegiados. Y los trasandinos concedieron. De esas fuentes se supo que aquel episodio de cierta tensión por el supuesto vuelo furtivo atribuido a una aeronave nacional no fue así.

El suceso ocurrió el 27 de agosto pasado en medio de la recepción de bienvenida a jefes militares de América del Sur y Estados Unidos que se llevaba a cabo en el hotel Marriott en Santiago de Chile a propósito de la Conferencia Sudamericana de Defensa 24 (Southdec, su sigla en inglés) organizada y auspiciada por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. En red X la ministra de Defensa chilena Maya Fernández confirmó aquel día la activación de los protocolos de defensa aérea, señalando que se trató de una alerta ante un tráfico aéreo no identificado en la zona oriental del Estrecho de Magallanes.

Los oyentes criollos en la embajada recibieron la posta que arrojó la investigación de la Fuerza Aérea chilena, "todo se generó y desarrolló dentro del territorio nacional, por lo cual no se puede afirmar que haya ocurrido una violación del espacio aéreo de Chile". En devolución de atenciones y para desescalar habituales comentarios en redes que atizan beligerancias se comentó al relator chileno que esta semana comenzará un ejercicio de gran magnitud que involucra a las tres fuerzas armadas argentinas.

Acciones conjuntas de fuerzas de empleo regional y de intervención rápida para obtener experiencia en operaciones multidominio bajo la supervisión del Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto, general de división Jorge Berredo.

La Gran Muralla del besamanos

El salón Libertador del Sheraton estaba colmado, no podía ser de otra forma con el tamaño de China y la comunidad de nacionales presentes más los invitados argentinos en el festejo del 75 aniversario de la fundación de la República Popular China.

Wang Wei, el embajador, mostró sin claudicación la característica paciencia china en el interminable besamanos previo, una cola tan extensa que algunos bromearon comparándola con la Gran Muralla. Estoico, en la misma tarea lo acompañó el agregado de defensa, coronel mayor Liu Miao. Pasaron ministros, funcionarios, legisladores, embajadores, dirigentes, militares, empresarios y entornistas, además de gente sin cargo ni rango, pero con avidez por dar la mano al diplomático que representa a la poderosa nación.

El Ejecutivo estuvo representado por Diana Mondino, canciller, y Luis Petri, Defensa, acompañados por el vicecanciller Leopoldo Sahores, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, el secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete, José Vila, el secretario de Asuntos Internacionales de Defensa, Juan Battaleme, y directores, entre ellos Eduardo Diez.

Extrañó la inasistencia perfecta de los cuatro jefes militares. Quizá faltó ameritar que en la cultura China las formas (presencias y ausencias) y el protocolo son tan importantes como el diálogo mismo. Sólo el subjefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, para redimir las ausencias y, con bajísimo perfil por controversias en el pliego de ascenso, asistió por corto tiempo el contralmirante Juan Coré, responsable de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada.

Muy cerca de la puerta de salida del salón, indicador de premura sino de fuga, se ubicó el gestor de la Resolución 125, senador radical Martín Lousteau, casi en la misma línea se movía saludando Gerardo Morales. Así de marcada quedó la cancha luego de que Lousteau planteara la suspensión de cinco correligionarios que bocharon la reforma jubilatoria.

El gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella envió sus respetos por el convite y en su representación estuvo Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales.

La provincia tiene en jaque a Nación por un asunto sensible, la permanencia o no de la empresa Leo Labs S.A de origen estadounidense pero integrada por dos sociedades con registro en el Reino Unido y su radar satelital ubicado en Tolhuin, Tierra del Fuego. La última movida en el Juzgado Civil y Comercial N°2 de la ciudad de Ushuaia; fue conceder la cautelar peticionada por la Inspección General de Justicia por la que Leo Labs debe abstenerse de continuar con la operación del equipo, no innovar.

El gobernador espera que la justicia local se expida en la cuestión de fondo que es declarar la extinción de la sociedad de Leo Labs antes que Nación habilite nuevamente la operación del radar. De esas globalidades por el control del espacio en órbitas bajas se pasó a cuestiones de estrategia regional que alimentó la presencia de Petri.

Suerte de principiante, el ministro de Defensa será anfitrión en su Mendoza de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) que tendrá lugar entre el 13 y 16 de octubre. Una cumbre de los popes del sector creada en 1995 que sesionará en el Hilton ubicado en Guaymallén. Es la segunda oportunidad que el país es sede. La primera fue en 1996 en Bariloche durante el gobierno de Carlos Menem, de ferviente alineamiento militar con Estados Unidos, como Milei ahora. A la par de los intercambios entre iguales y debates acerca de la agenda de amenazas multidominio con el terrorismo al tope, Petri capitalizará la movida para otra estrategia: su instalación para la silla de gobernador.

Diálogos con Conan: entre huesos y metáforas

- Ni un hueso me dejaron, Padre.

- Los libertarios son de buen comer, Conan. Más cuando están de festejo.

- Padre, me parece un exceso. Con no aumentarle a los viejos alcanzaba. ¿Qué necesidad de un asado?

- Son héroes, Conan. Además, tendrías que haber pagado si querías un hueso. No hay tal cosa como un almuerzo gratis.

- Era una cena, Padre... pero cómo la tiene con esa frasesita. Se la dice a todos, a Riquelme, a Adorni, a mí.

- A Adorni nunca le dije eso, Conan. Le digo otras cosas, pero nunca eso.

- Es un ejemplo, Padre. Usted toma todo muy literal. Además, con $20 mil pesos nadie come semejante asado, con mozos, vino, achuras, carne, postre, canapés. A mí no me mienta, Padre. Un hueso me podría haber dejado.

- La carne salió barata porque se la compramos a Samid. Y los huesos se los llevó Campero para Tucumán, Conan. Dijo que tiene muchos perros.

- Ahí, tiene, Padre. Viene cualquiera y no le deja ni los huesos. Así empezó De la Rúa. Vea como terminó.

- Antonio pedía shushi, Conan. Y el sushi, hasta donde yo sé, no tiene hueso.

- Y dele con la literalidad, Padre... es metafórico.

- No me vengas con metáforas, Conan. El superávit, la inflación, las inversiones no son metafóricas.

- Ese es el problema, Padre. Usted tiene un superávit metafórico y un discurso demasiado literal.

- ¿Querés un hueso, Conan?

- No se ponga grosero, Padre. Es su peor versión.