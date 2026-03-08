La pareja de Nahuel Gallo pidió la liberación otro preso argentino en Venezuela

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme recientemente liberado tras más de un año preso, reclamó la libertad del abogado argentino que sigue encarcelado en el país caribeño y denunció el sufrimiento de su familia.

También se compartió un protagonizado por la esposa de Giuliani

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, reclamó públicamente la liberación de Germán Giuliani , otro ciudadano argentino que continúa detenido en Venezuela, y visibilizó el drama que atraviesa su familia.

El pedido llega pocos días después de que Gallo recuperara la libertad tras permanecer 448 días detenido en ese país , un caso que generó fuertes tensiones diplomáticas entre Argentina y el gobierno venezolano. A través de sus redes sociales, Gómez difundió un mensaje en el que denunció el sufrimiento que atraviesan los familiares del abogado argentino y pidió que se intensifiquen los esfuerzos para lograr su liberación.

“Falta Germán en su casa. Conozco a su familia, una familia de mujeres que llevan meses sufriendo esta tortura”, expresó en un posteo en la red social X.

Además del mensaje, la mujer compartió un video protagonizado por la esposa de Giuliani con el objetivo de amplificar el reclamo y mostrar el impacto emocional que genera la detención del argentino.

Según trascendió, el caso de Giuliani cobró mayor visibilidad tras la liberación de Gallo, ya que actualmente es uno de los ciudadanos argentinos que continúa privado de su libertad en Venezuela .

Gómez remarcó además la dimensión humana del problema y el peso que tiene para las familias atravesar este tipo de situaciones. “Esto tiene que acabar. El dolor que se siente es indescriptible”, sostuvo.

Su intervención tiene un fuerte valor simbólico: la mujer atravesó durante más de un año el proceso de detención y posterior liberación de su pareja, lo que convirtió su testimonio en un nuevo impulso para los reclamos por los argentinos que permanecen presos en el país caribeño.

Mientras tanto, la familia de Giuliani mantiene una campaña constante para visibilizar el caso y reclamar su liberación, en medio de las dificultades que implica el sistema judicial venezolano y la compleja relación diplomática entre ambos países.

El respaldo de quienes ya atravesaron experiencias similares refuerza ahora la presión para que el caso avance y se garantice el respeto a los derechos humanos y al debido proceso de los ciudadanos extranjeros detenidos en el contexto de la crisis política que atraviesa Venezuela.