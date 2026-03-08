Juan Bautista Mahiques confirmó que iniciará el proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales + Seguir en









El flamante ministro de Justicia anunció que comenzará el trámite para cubrir puestos de jueces, fiscales y defensores oficiales. La medida apunta a acelerar causas y mejorar el funcionamiento del sistema judicial federal.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció este domingo que el Gobierno iniciará el procedimiento para cubrir 337 cargos vacantes en la Justicia federal, que incluyen 200 puestos de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales. La decisión fue comunicada a través de un mensaje difundido en sus redes sociales y en las cuentas oficiales del ministerio.

Según explicó el funcionario, el proceso se activará conforme a los requisitos establecidos en el decreto 588/2003, con el objetivo de avanzar en los pasos formales para la selección de los candidatos.

En ese sentido, Mahiques precisó que la iniciativa busca “habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”, en referencia a las vacantes dentro del sistema judicial federal.

Mahiques buscará cubrir 337 vacantes en la Justicia Federal El anuncio llega pocos días después de que Mahiques asumiera al frente del Ministerio de Justicia, cargo desde el cual comenzó a delinear sus primeras prioridades de gestión. Tras prestar juramento esta semana, el funcionario había adelantado que la cobertura de cargos vacantes sería uno de los ejes iniciales de su gestión, con la intención de mejorar el funcionamiento del sistema judicial.

Entre los objetivos planteados se encuentra acelerar la tramitación de causas en la Justicia federal, un ámbito donde la falta de magistrados y funcionarios suele generar demoras en distintos procesos judiciales.

El ministro informó también que "se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de antecedentes penales de los ternados". En tal sentido, recordó que "este Registro centraliza la información de los procesos penales tramitados en cualquier jurisdicción del país y certifica la existencia o inexistencia de antecedentes penales". "Asimismo, se verificará que la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas se encuentren debidamente informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero", concluyó en su comunicado el funcionario.