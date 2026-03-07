Javier Milei participa de la cumbre "Escudos de las Américas" impulsada por Donald Trump

El jefe de Estado argentino viajó a Estados Unidos, en donde también participará de un almuerzo con el presidente norteamericano y dirá presente en la Argentina Week. El encuentro se da en medio de un clima de creciente tensión por la guerra en Medio Oriente.

Con un saludo afectuoso - y un intercambio de palabras - Javier Milei fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la previa de la cumbre "Escudo de las Américas", impulsada por el líder republicano. El objetivo principal del grupo es " trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental", según explicó Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Además del líder libertario, también participarán el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz ; de Costa Rica, Rodrigo Chavez ; de Ecuador, Daniel Noboa ; de El Salvador, Nayib Bukele ; de República Dominicana, Luis Abinader ; de Honduras, Nasry Asfura ; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino ; de Paraguay, Santiago Peña ; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar y José Antonio Kast (Chile), quien asumirá la investidura presidencial el próximo miércoles.

En el comienzo de su discurso, el presidente estadounidense agradeció la presencia de sus invitados y explicó: "Representantes de 17 naciones formamos esta alianza. El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso para utilizar la fuerza militar letal para destruir a los carteles y sus redes terroristas".

Luego, en dirección a los jefes de Estado presente, Trump exigió: "Necesitamos su ayuda, nos tienen que decir simplemente dónde están. Tenemos un armamento sorprendente lo podrán haber visto en este corto tiempo".

En su llegada a la conferencia de presentación, el Presidente subió al escenario y se reencontró con su par estadounidense. Ambos compartieron un saludo afectuoso, en el que incluso intercambiaron palabras.

Javier Milei Cumbre EEUU El encuentro entre Javier Milei y Donald Trump. @OPRArgentina

La sintonía ideológica y la alineación de Casa Rosada con Washington no es novedad. Tras el estallido en Medio Oriente, Cancillería respaldó el accionar militar estadounidense y afirmó que el ayatolá Alí Jamenei era "una de las personas más malvadas, violentas y crueles de la historia de la humanidad.

En la conferencia de este sábado, Trump también le dedicó unas palabras al Presidente argentino, a quién agradeció su presencia: "Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría son amigos míos (...) el presidente de Argentina está aquí, muchas gracias por estar aquí".

El presidente llegó anoche a Miami junto a su comitiva y se alojó en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf perteneciente al consorcio del magnate estadounidense. Ya en el encuentro, Javier Milei comenzó a seguir el discurso de Donald Trump sin utilizar auriculares para la traducción, aunque minutos más tarde optó por colocárselos.

El mandatario argentino arribó al lugar de la cumbre pasadas las 8 (hora local, las 10 en la Argentina). Una hora después, a las 9, Trump recibió a los líderes que participan del evento y posó junto a ellos para la tradicional foto oficial.

Milei no llegó solo al encuentro, sino que lo hizo junto al canciller Pablo Quirno quien, en su ingresó al salón, mantuvo un breve intercambio con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Luego también saludó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El discurso de Donald Trump: lucha contra el narcotráfico, hegemonía militar y la influencia regional como objetivo

En un discurso de más de 30 minutos, el presidente estadounidense hizo un repaso por el año y medio de su gestión en política exterior. Sobre el inicio, remarcó la importancia de la nueva alianza de naciones, sellada este sábado: "Primera vez para el primer escudo de las Américas en la primera cumbre y es algo que es muy muy especial. Marcos (Rubio) trabajó muy fuerte en esto porque es un lugar muy importante para nosotros".

"En este día histórico venimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que están en nuestra región, tiene una de las cosas de las que hemos hablado entre bambalinas, la tasa de delincuencia, los carteles y los estamos atacando, y vamos a hacerlo de una manera más intensa", advirtió Trump.

Cumbre Escudo de las américas Trump confronta a China y busca resaltar su hegemonía regional.

En ese sentido, auguró que las naciones van "a hacer cosas increíbles" y resaltó la relevancia de la región para su país: "Cuando vemos nuestra región, que es muy importante, ha sido abandonada por Estados Unidos durante tantos años".

Luego, el mandatario norteamericano puso el foco sobre la inmigración, y celebró el endurecimiento de sus políticas: "Tenemos una frontera muy fuerte que en los últimos nueve meses ha tenido a cero personas pasando, difícil de creer. Pasamos de 25 millones de personas que venían por la administración de Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestro país".

Sobre el combate contra las organizaciones narcotraficantes, Trump fue tajante: "La única manera de derrotar a estos enemigos es desencadenando el poder de los aparatos militares. Tenemos que utilizar a los militares".

A modo de repaso - y en un claro gesto por remarcar su hegemonía regional - Trump repasó las intervenciones de Estados Unidos en los últimos meses. Sobre México, aseguró que "los carteles están orquestando mucho del derramamiento de sangre y del caos en este hemisferio". En ese sentido, instó: "El gobierno de Estados Unidos va a hacer lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional, proteger que viene a través de México. Me gusta la presidenta, ella es una persona muy buena, una mujer bella y yo le dije 'presidenta, déjenme erradicar los carteles'. Están asumiendo el control del país, los carteles están manejando México, y no podemos permitir eso, eso está demasiado cerca de nosotros"

En referencia a Venezuela, Trump aseguró que luego de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, su gobierno trabajó "estrechamente" con la nueva mandataria, Delcy Rodríguez. "Está haciendo un gran trabajo, están trabajando con nosotros".

Por último, el mandatario estadounidense apuntó contra el otro conflicto que enfrenta en la región: Cuba.

"Cuba está al final de la línea: no tienen dinero, no tienen petróleo y tienen una mala filosofía un régimen que ha sido muy malo durante mucho tiempo. Solían tener dinero, pero ya no. Ni siquiera pueden obtener gasolina, tienen que dejar los aviones. Quieren negociar y están negociando con Marco (Rubio) y conmigo", detalló.

A pesar de reconocer la negociación, Trump sentenció: "Cuba está en sus últimos momentos. Va a tener una nueva vida. Vamos a terminar con un acuerdo, ese va a ser fácil".